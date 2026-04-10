"돈은 불편해"…뒤늦게 알려졌다, 너무 유명한 억만장자의 '단돈 21만원' 결혼

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"요즘 내 작품이 가져다주는 돈이 나를 좀 불편하게 하지만,

문제는 간단하죠. 징징댈 것 없이 그냥 모두 나눠주면 돼요. 내가 세상의 빈곤에 대한 예술을 만들면서 그 돈을 혼자 다 쓸 수는 없다고 봐요. 그건 내게도 너무 아이러니한 일이죠"



- 뱅크시, 뉴요커와의 인터뷰 중

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세계적인 그라피티 아티스트 뱅크시가 단 145달러(약 21만원)로

결혼식을 올린 사실이 뒤늦게 알려지며 화제가 되고 있다.

2024년 5월 9일 서울 종로구 인사동 그라운드서울에서 열린 ‘리얼뱅크시’ 프레스데이에 낙찰되자마자 파쇄된 '풍선을 든 소녀'포토존이 전시되어 있다. 연합뉴스 원본보기 아이콘

원본보기 아이콘 원본보기 아이콘 소더비 경매에서 104만2000 파운드(당시 환율로 16억9000만원)에 낙찰된 작품은 뱅크시가 액자 내부에 숨겨둔 파쇄기에 의해 갈갈이 찢겨졌다. 절반 가량 파쇄된 작품은 이후 ‘사랑은 쓰레기통에’로 제목이 바뀌었고, 2021년 경매에 다시 나와 1870만파운드(당시 환율로 약 304억원)에 낙찰됐다.(왼쪽) , 2023년 아시아 진출 50주년을 맞은 소더비는 한국 진출과 프리즈 서울 개최를 기념한 전시에서. 최종환 파라다이스시티 대표이사(왼쪽)와 닉 버클리 우드 소더비 세일즈 디렉터가 뱅크시의 대표작 '사랑은 쓰레기통에'(Love is in the Bin)를 공개하고 있다. 연합뉴스

8일(현지시간) 미국 뉴욕포스트 등에 따르면 뱅크시로 알려진 영국 출신 로빈 거닝엄은 2006년 1월 미국 라스베이거스의 한 예식장에서 연인 조이 밀워드와 결혼했다. 해당 사실은 최근 공개된 결혼 증명서를 통해 처음 확인됐다. 이 예식장은 다양한 콘셉트 결혼식으로 유명한 곳으로 예약 없이 방문해도 즉석에서 결혼식을 올릴 수 있는 것이 특징이다.

원본보기 아이콘 원본보기 아이콘 영국 런던 센터포인트 빌딩 인근 벽면에 2025년 12월 22일 뱅크시 작품으로 추정되는 그림이 등장했다. 뱅크시는 이날 인스타그램을 통해 런던 다른 지역에 나타난 동일 작품의 제작 사실을 시사했다.(왼쪽), 지난 1월 22일(현지시간) 미 유타주 파크시티에서 열린 제42회 선댄스 영화제 개막 첫날 행인들이 거리 예술가 뱅크시의 작품 ‘카메라맨과 꽃' 벽화 앞을 지나가고 있다. 세계 최고의 독립영화제인 이 영화제에 배우 손석구와 최희서가 제작·주연한 '베드포드 파크'가 드라마 경쟁 부문에 초청됐다. /게티이미지, AP연합뉴스

원본보기 아이콘 원본보기 아이콘 영국 런던 웨스트민스터의 로열코트 오브 저스티스 건물에 뱅크시의 새 벽화가 그려져 있다. 판사가 판결봉으로 시위자를 내리치는 모습. 이 건물은 잉글랜드와 웨일스 고등법원과 항소법원이 들어선 주요 법원 건물로 알려져 있다.(왼쪽), 한 여성이 우크라이나 키이우 지역의 보로얀카에서 전투로 파괴된 건물에서 뱅크시 작품의 사진을 찍고 있다. 연합뉴스

2006년 기준 해당 예식장의 기본 결혼식 비용은 145달러로 주례와 배경 음악, 예식장 사용이 포함됐다. 추가 비용을 지불할 시 케이크나 사진 촬영도 가능했으며 당시 사진은 필름 형태로 제공된 것으로 전해졌다.

결혼 당시 두 사람은 런던 이스트 지역의 약 336제곱피트(약 10평) 규모 아파트에 거주한 것으로 나타났다. 해당 주택은 2003년 약 23만5000파운드(약 4억6600만원)에 매입된 뒤 20년 후 약 44만파운드(약 8억7300만원)에 매각된 것으로 알려졌다.

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뱅크시는 현재까지도 공식적으로 신원을 밝히지 않은 채 활동하고 있다.

원본보기 아이콘 원본보기 아이콘 2024년 5월 9일 서울 종로구 인사동 그라운드서울에서 열린 ‘리얼뱅크시’ 프레스데이에서 참석자들이 전시를 둘러보고 있다. 연합뉴스

원본보기 아이콘 원본보기 아이콘 2024년 5월 9일 서울 종로구 인사동 그라운드서울에서 열린 ‘리얼뱅크시’ 프레스데이에서 참석자들이 전시를 둘러보고 있다.

다만 다수의 외신은 그가 영국 브리스틀 출신 로빙 거닝엄이라고 지목해왔다. 그는 추적을 피하기 위해 2008년경 '데이비드 존스'라는 이름을 사용한 것으로 전해졌다. 그의 아내 밀워드는 영국 노동당 소속 정치인이자 보좌 연구원 출신으로, 이후 자선단체 관련 활동을 이어온 정치 전략가로 알려졌다.

한편 뱅크시는 정치·사회적 메시지를 담은 그라피티 작품으로 유명한 현대미술 작가다. 그의 대표작으로는 '풍선을 든 소녀(Girl with Balloon)'가 있다. 이 작품은 경매 직후 자동 파쇄되는 퍼포먼스로 전 세계적으로 화제를 모았다. 이후 2021년에는 파쇄된 해당 작품이 약 2540만달러(약 376억)에 재판매되며 또 한 번 주목을 받았다.