분명 차단했는데…우리 아이 폰에 성인물 떡하니

서울 서초구 반포동에 거주하는 워킹맘 박주영 씨는 최근 초등학교 4학년 아들의 스마트폰을 보다 깜짝 놀랐다. 올해 초 LG유플러스에서 보호자 관리 기능에 특화된 키즈폰을 구입한 후 유튜브 등 앱을 차단했지만, 키즈폰에는 유튜브뿐 아니라 성인용 콘텐츠까지 각종 유해 콘텐츠가 버젓이 노출돼 있었다. '자녀 관리 앱을 통해 유해 콘텐츠의 철저한 차단이 가능하다'는 통신 3사의 홍보와는 달리 키즈폰에서 유튜브를 시청할 수 있는 방법이 너무나 손쉽다는 사실을 뒤늦게 알게 된 박 씨는 배신감에 휩싸였다.

통신 3사, 키즈폰 유해 콘텐츠 차단된다더니…

박 씨는 "삼성전자가 제조한 단말기 갤럭시 A17에 LG유플러스의 키즈폰 서비스가 담긴 'U+키즈폰 무너 에디션2'를 사용하고 있는데 '메시지 설정' 내 '채팅+사용팁' 카테고리에 들어가면 삼성전자 유튜브가 상단에 노출되고, 이를 통해 바로 모든 유튜브 접속이 가능한 허술한 시스템이었다"면서 "이미 아이들은 우회 방법을 다 알고 있었다"고 토로했다.

8일 아시아경제 취재에 따르면 단말기 제조사와 통신사의 허술한 시스템으로 현재 통신 3사가 판매하고 있는 키즈폰에서 자녀 관리 앱을 깔고 유튜브 등 사회관계망서비스(SNS)를 완전히 차단하더라도 각종 유해 콘텐츠에 쉽게 접속할 수 있는 것으로 확인됐다. 통신 3사는 키즈폰을 판매하면서 문자·영상·URL 등 유해 콘텐츠를 차단하고, 각종 인공지능(AI) 기능을 통해 자녀 보호 기능을 강화한다고 홍보한다. 특히 청소년 SNS 과의존·유해 콘텐츠 접속 문제가 대두되면서 키즈폰을 찾는 학부모들은 늘고 있는 상황이다. 국가데이터처 국가통계포털(KOSIS)에 따르면 만 10대 미만 연령층의 키즈폰 보유 비율은 2022년 5.1%에서 2024년 18.6%로 급증했다.

하지만 실제 키즈폰을 사용하는 아이들이 우회경로를 통해 손쉽게 유튜브 등에 접속할 수 있는 것으로 확인되면서 '키즈폰=무용지물' 우려가 번지고 있다. 가장 큰 문제는 우회경로를 통해 자녀가 부모 몰래 유튜브 등 성인 콘텐츠에 접속했다 하더라도 이를 부모가 알기 어렵다는 데 있다. 부모가 자녀의 스마트폰에 자녀 관리 앱을 설치하고, 기존 설정해뒀던 앱과 웹 차단 내역을 확인하더라도 우회경로를 통해 유튜브를 시청했다면 이에 관한 기록을 확인할 수 없다. 특히 삼성전자 단말기를 통해 '채팅+사용팁' 우회 경로로 유튜브를 시청한다면 시청 기록조차 남지 않아 오히려 키즈폰을 사용하고 있는 자녀가 유해 콘텐츠 사각지대에 놓일 수 있게 된다.

아이들, 우회경로 다 알아…업계는 알고도 뒷짐

학부모 김만중 씨는 "키즈폰을 개통한 아이가 학교에 갔더니 주변 친구들이 가장 먼저 알려준 게 삼성전자 유튜브를 우회해서 부모 몰래 유튜브를 시청하는 법"이라면서 "부모들은 통신 3사의 서비스 광고를 믿고 키즈폰을 사줬는데, 단말기 제조사와 통신 3사가 손쉬운 우회경로를 알고도 버젓이 방치해 놓는 것은 소비자를 기만하는 행위"라고 분통을 터트렸다.

이에 대해 SK텔레콤 SK텔레콤 close 증권정보 017670 KOSPI 현재가 89,000 전일대비 7,400 등락률 +9.07% 거래량 1,998,469 전일가 81,600 2026.04.08 15:30 기준 관련기사 아이들은 이미 알고 있다…차단된다더니 너무 쉽게 뚫리는 키즈폰[청소년 SNS 전쟁]SK텔레콤, ESG 스타트업 발굴한다…"함께 사회·환경 문제 해결"이번에도 '개미'들만 죽쒔다…이란 전쟁이 가른 성적표, 외국인은 '선방' 전종목 시세 보기 측은 "키즈폰 소프트웨어의 주기적 업데이트를 통해 유해 콘텐츠 차단에 나서고 있다"면서 "다만 모든 우회경로를 막기는 현실적으로 쉽지 않다"고 말했다. LG유플러스 LG유플러스 close 증권정보 032640 KOSPI 현재가 16,130 전일대비 250 등락률 +1.57% 거래량 986,249 전일가 15,880 2026.04.08 15:30 기준 관련기사 아이들은 이미 알고 있다…차단된다더니 너무 쉽게 뚫리는 키즈폰[청소년 SNS 전쟁]LG유플러스, 유심 업데이트·무료 교체 예약 시스템 운영LG유플, 황금연휴 5월 로밍패스 데이터 최대 2배 상향 전종목 시세 보기 관계자는 "키즈폰 소프트웨어는 협력사가 개발을 하는 구조"라며 "모든 우회를 다 막을 수 있는 것은 아니지만 우회 경로가 확보되는 대로 추가해서 막고 있다"고 해명했다. KT KT close 증권정보 030200 KOSPI 현재가 61,000 전일대비 1,900 등락률 +3.21% 거래량 481,562 전일가 59,100 2026.04.08 15:30 기준 관련기사 아이들은 이미 알고 있다…차단된다더니 너무 쉽게 뚫리는 키즈폰[청소년 SNS 전쟁]KT 박윤영호, 계열사 사장단 내부출신 중용... AX 분야는 외부 수혈박윤영 KT 대표, 네트워크·보안 현장 방문…"신뢰 회복 시작점" 전종목 시세 보기 관계자 역시 "현재 삼성 업데이트로 우회경로 차단이 가능한 상황이고, KT 안심박스는 해당 우회경로 차단 기능이 적용되도록 앱을 업데이트할 예정"이라고 전했다.

단말기 제조사 협조 필수…정책도 바꿔야

전문가들은 키즈폰 유해 콘텐츠 차단을 위해서는 통신 3사뿐만 아니라 단말기 제조사의 협조가 필수라고 입을 모은다. LG유플러스와 KT에 자녀 관리 소프트웨어를 공급하는 키위플러스 측은 "단말기 제조사인 삼성전자 공식 유튜브를 통해 우회하는 경로는 삼성전자의 정책 사항으로 소프트웨어 개발업체 차원에서는 빠른 시일 내 해결할 수 없다"고 했다. 삼성전자 '채팅+사용팁'을 우회한 유튜브 시청의 경우 제조사의 정책 변경이 수반돼야 막을 수 있다는 설명이다. 또 다른 학부모 심재인 씨는 "삼성전자 갤럭시 기반 키즈폰이 손쉽게 유해 콘텐츠에 뚫리는 것을 알고 운영체제(OS) 폐쇄 정책을 쓰고 있는 애플의 아이폰을 키즈폰으로 전환해 쓰고 있다"고 씁쓸해했다.

키즈폰 우회 경로 관련 삼성전자 삼성전자 close 증권정보 005930 KOSPI 현재가 210,500 전일대비 14,000 등락률 +7.12% 거래량 35,865,614 전일가 196,500 2026.04.08 15:30 기준 관련기사 '중동 휴전' 호재에 코스피·코스닥 상승 마감코스피, 5900선 회복…21만전자·100만닉스 '활활'같은 종목 샀는데 수익을 더 높일 수 있다? 4배 투자금을 연 5%대 금리로 전종목 시세 보기 는 "내부적으로 확인한 결과 앱뿐만 아니라 웹사이트 제어가 필요한 부분인데 이를 한 번에 막아버리면 일반 이용자들의 불편이 초래될 수 있어 여러 가지 방안을 검토 중"이라면서 "키즈폰의 경우 향후 유해 콘텐츠에 노출되지 않는 방안을 강구하겠다"고 말했다.

최근 청소년 스마트폰 과의존이 심각한 사회적 문제로 대두된 만큼 정부도 키즈폰 유해 콘텐츠 접속 문제를 들여다볼 계획이다. 방송미디어통신위원회 관계자는 "통신 3사의 홍보와 달리 자녀 관리 앱을 설치하더라도 청소년이 이를 쉽게 우회하는 구조라면 문제가 있다고 본다"면서 "개선의 여지가 있다고 보고 해당 사안을 점검할 예정"이라고 말했다.