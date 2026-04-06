설탕 줄였더니 당알코올 폭탄 "설사 조심하세요"

올해는 완연한 봄기운을 만끽하기 전에 때 이른 더위가 찾아올 것이라고 합니다. 기상청은 최근 4월 평균기온이 평년(11.6~12.6도)보다 높을 확률이 60%라고 밝혔습니다. 특히 이상기온이 평년(1.9~4.0일)보다 많이 발생할 확률도 50%나 된다고 하는데요. 조만간 전국 곳곳에서 25도가 넘는 날이 꽤 나올 것으로 예상됩니다.

4월 이상 고온 전망 저당 아이스크림 수요 증가

설탕 대신 대체당(알룰로오스·에리스리톨·말티톨 등) 사용 당류는 낮지만 당알코올 함량 높아질 수 있어 당알코올 과다 섭취 시 복부 불편·설사 유발 도 설탕 대신 대체당(알룰로오스·에리스리톨·말티톨 등) 사용 당류는 낮지만높아질 수 있어 당알코올 과다 섭취 시

더위가 찾아오면 생각나는 대표 간식이 바로 아이스크림입니다. 시원하면서 달콤한 맛이 입 안은 물론 기분까지 즐겁고 행복하게 해주죠. 아이스크림은 과자 등 다른 간식보다 설탕 함량이 높습니다. 설탕이 아이스크림을 꽁꽁 얼지 않도록 도와주는 역할을 한다고 합니다. 동시에 온도가 낮을수록 혀의 감각이 둔해지는 만큼 소비자가 달달함을 제대로 느낄 수 있도록 훨씬 많은 양의 설탕을 담는다고 합니다.

최근 건강을 생각해 저당·제로슈거 제품을 찾는 소비자 입장에선 아이스크림을 먹고 싶어도 이러한 부분이 걱정될 수밖에 없는데요. 맛잘알X파일은 4일 저당 아이스크림을 찾는 소비자의 현명한 판단을 돕고자 대표적인 저당 아이스크림의 성분을 파헤쳐보려 합니다.

빙과 3개사 저당 아이스크림 제품 분석해보니

빙과 업계의 '양대 산맥' 롯데웰푸드 롯데웰푸드 close 증권정보 280360 KOSPI 현재가 109,500 전일대비 1,100 등락률 -0.99% 거래량 9,297 전일가 110,600 2026.04.06 15:30 기준 관련기사 롯데온, 15일까지 '온쇼페'…최대 20% 할인쿠폰'0칼로리' 아이스크림 있다…때 이른 더위 '저당'의 유혹[맛잘알X파일]롯데그룹 재무구조 개선 '구원투수'…롯데물산, 양평동 부동산 개발 나선다 전종목 시세 보기 와 빙그레 빙그레 close 증권정보 005180 KOSPI 현재가 71,900 전일대비 500 등락률 +0.70% 거래량 15,950 전일가 71,400 2026.04.06 15:30 기준 관련기사 '0칼로리' 아이스크림 있다…때 이른 더위 '저당'의 유혹[맛잘알X파일][오늘의신상]맛·가성비 살린 커피…빙그레 아카페라 포비 2종[오늘의신상]더위사냥도 저당·디카페인…빙그레 신제품 출시 전종목 시세 보기 , 그리고 저당 아이스크림으로 이름을 알리며 단숨에 빙과 판매량 10위권 안에 입성한 라라스윗까지 3개 사의 대표 저당 아이스크림 제품 12개를 비교, 분석해보겠습니다.

역사와 전통이 있는 콘 아이스크림 대표 주자부터 살펴보겠습니다. 빙그레 '부라보'와 롯데웰푸드 '월드콘'은 바닐라를 기반으로 한 오리지널 제품이 40~50년간 소비자의 사랑을 받아왔습니다. 빙그레는 '부라보 바닐라라이트'를, 롯데웰푸드는 '월드콘 바닐라 저당' 제품을 오리지널 제품과 함께 판매하고 있습니다. 라라스윗 '바닐라저당콘'도 두 제품과 비슷하게 바닐라를 기반으로 한 저당 콘 제품입니다.

쉽게 비교할 수 있도록 모든 아이스크림 용량을 100㎖ 기준으로 두고 살펴보겠습니다. 부라보 바닐라라이트와 월드콘 바닐라 저당, 바닐라저당콘 중 칼로리가 가장 낮은 건 월드콘입니다. 체중 감량을 원하는 소비자들에게는 유리하겠죠. 당류 함량은 바닐라저당콘(1.9g)으로 월드콘(2.4g), 부라보(8g)와 비교해 가장 낮았습니다. 모두 설탕 대신 대체당을 사용한 제품들인데요.

당류·칼로리·당알코올 함께 봐야

여기서 또 하나 봐야 할 항목이 당알코올 입 니다. 대체당 중에서도 설탕과 알코올의 구조를 동시에 갖고 있는 성분의 대체당을 두고 당알코올이라고 표현합니다. 월드콘 바닐라 저당의 경우 말티톨을 비롯한 당알코올 함량이 11.9g으로 부라보(1.6g), 바닐라저당콘(5.6g)에 비해 높았습니다.

당알코올은 설탕처럼 달지만, 몸에는 덜 흡수된다는 특성이 있습니다. 우리 몸이 소화를 잘 못 시키는 성분이라 칼로리는 크게 낮아지지만, 한번 섭취하면 소장에서 흡수되지 않고 대장까지 내려가게 되는데요. 이 과정에서 일정량 이상을 섭취하면 설사 를 할 수 있답니다. 이러한 이유로 식약처에서는 당알코올이 포함된 제품에는 '과량 섭취 시 설사를 유발할 수 있다'는 문구를 반드시 넣도록 했습니다.

다만 당알코올의 하루 섭취 가능 양은 명시하지 않았는데요. 대한당뇨병학회 등에서는 당알코올 중 말티톨을 성인 기준 하루 40g 이상 섭취 시 복부 불편감을 유발할 확률이 급격히 높다고 보고 있습니다. 당알코올에 대한 반응은 개인마다 차이가 커서 장이 약한 분이라면 당알코올 함량이 큰 아이스크림은 조심해서 섭취할 필요 가 있는 겁니다.

바 형태의 아이스크림을 즐겨 찾는 소비자들도 있는데요. 롯데웰푸드는 '돼지바 저당', 빙그레는 '생귤탱귤 제로감귤'과 '더위사냥 제로 디카페인 커피'를 대표 저당 제품으로 내놨습니다. 라라스윗은 '저당 바닐라초코', '저당 멜론바' 제품을 함께 비교해보겠습니다. 맛도 색도 다른 아이스크림이라 칼로리, 당 함유량 등 성분 차이가 있을 수 있다는 점 감안하시면 되겠습니다.

칼로리는 5개 제품 중 생귤탱귤 제로감귤이 '제로' 로 가장 낮았습니다. 반면 당류 함량은 생귤탱귤 제로감귤이 당류의 일종인 알룰로오스를 12.8g 함유하고 있어 가장 높았습니다. 오리지널 버전인 생귤탱귤 감귤이 설탕으로 17.1g의 당류를 함유한 것을 감안하면 당 함량은 낮추면서 설탕 대신 대체당인 알룰로오스로 바꾼 것이죠.

5개 제품 중 칼로리가 가장 높은 저당 아이스크림은 돼지바 저당이었습니다. 오리지널 돼지바에 비해 당류 함량은 23.3g 낮췄는데요. 당알코올 함량이 17.1g으로 조사를 진행한 롯데웰푸드 저당 제품 4개, 빙그레 저당 제품 4개, 라라스윗 저당 제품 4개 중 가장 많았습니다. 장이 약한 분이라면 아무래도 이러한 점을 인지하면서 아이스크림을 고르는 편이 좋을 겁니다.

더위사냥 제로 디카페인 커피와 설레임 밀크 저당은 당알코올 함유량이 15g 이상이었고, 저당 멜론바는 이번에 조사한 12개 제품 중 당알코올이 전혀 들어가지 않은 유일한 저당 아이스크림 이었습니다.

이 외에 저당 제품으로 처음 출시된 '티코 밀크초코 저당'과 '딥앤로우 크런치초코' 중 당류 함량은 티코가 적었으나 칼로리는 알룰로오스가 일부 설탕을 대체한 딥앤로우가 더 낮은 것으로 나타났습니다. 당알코올은 티코가 딥앤로우의 2배 이상이었습니다.

제로슈거 열풍은 단기간에 끝나지 않을 것으로 예상됩니다. 정부의 설탕 부담금 도입 가능성까지 제기되고 있습니다. 알룰로오스, 에리스리톨 등 각종 대체당 활용에도 관심이 높아지고 있는데요. 더운 날씨에 건강하게 저당 아이스크림 한번 드셔보시면 어떨까 합니다.