"아직 경력 1년도 안됐는데 연봉 6억" …귀해도 너무 귀한 AI 인재

요즘 미국 스타트업 채용 시장 분위기가 완전히 달라졌습니다. 예전처럼 "나중에 크게 벌 수 있다"는 기대를 강조하기보다 "지금 얼마를 줄 수 있느냐"가 더 중요한 기준이 되고 있습니다. 특히 AI 인재를 중심으로 몸값이 빠르게 뛰고 있습니다.

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"나중에 크게 벌게 해줄게"는 옛말

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과거 스타트업은 낮은 연봉 대신 스톡옵션을 내세워 인재를 유치했습니다. 기업이 성장해 상장하거나 매각되면 큰 수익을 얻을 수 있다는 기대를 주는 구조였습니다. 하지만 실제로 수익을 실현하기까지는 오랜 시간이 걸리고 실패로 끝나는 경우도 많았습니다. 이 때문에 스톡옵션 중심 보상은 점점 설득력을 잃기 시작했습니다. 특히 AI처럼 즉시 투입 가능한 인재가 부족한 분야에서는 "미래 보상"만으로는 인재를 붙잡기 어려워졌습니다.

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현금이 기준이 됐다… 보상 구조의 전환

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최근에는 아예 보상 구조 자체가 바뀌고 있습니다. 스타트업들이 인재를 확보하기 위해 현금 보상을 크게 늘리고 있기 때문입니다. 대규모 투자 유입과 인재 경쟁 심화로 기업들이 더 공격적인 조건을 제시하고 있습니다. 과거에는 과도하다고 여겨졌던 연봉 수준도 이제는 경쟁에서 이기기 위한 기준처럼 받아들여지고 있습니다. 채용 시장에서는 "얼마를 줄 수 있느냐"가 가장 중요한 요소로 자리 잡고 있습니다.

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연봉 3억은 기본… 6억 사례까지 등장

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실제 수치도 빠르게 변하고 있습니다. 스타트업 소프트웨어 엔지니어의 기본 연봉 중간값은 2022년 16만달러에서 최근 20만달러로 크게 상승했습니다. 이제 3억 원대 연봉은 흔한 수준이 됐고 경력 1~2년 인력도 3억~4억 원을 제안받는 사례가 늘고 있습니다. 더 나아가 경력 9개월 인력에게 6억 원 수준의 기본급이 제시된 사례까지 등장했습니다. 고연봉 흐름은 엔지니어뿐 아니라 영업, 마케팅, 제품관리 등 다양한 직군으로 확산되는 분위기입니다.

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상위 인재 쏠림… 채용 양극화 심화

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기업들의 채용 전략도 달라지고 있습니다. 많은 스타트업이 조직 규모를 키우기보다 소수의 핵심 인재에 집중하는 방식을 택하고 있습니다. 이 과정에서 상위 5~10% 인재에게 기회가 몰리고 나머지는 채용 기회를 얻기 어려워지는 양극화 현상이 나타나고 있습니다. 즉, 전체 채용 시장이 커지기보다는 '잘하는 사람에게 더 몰리는 구조'로 재편되고 있는 것입니다.

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돈만으로는 부족하다… 남는 조건은 따로 있다

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다만 보상이 커졌다고 해서 인재를 붙잡을 수 있는 것은 아닙니다. 최근에는 투자자가 직원 지분을 미리 매입하는 방식 등이 확산되면서 보상의 현금화 시점이 앞당겨지고 있습니다. 이로 인해 장기근속 유인이 약해질 수 있다는 분석도 나옵니다. 결국 높은 연봉만으로는 한계가 있고 기업 입장에서는 사람들이 오래 머물고 싶어 하는 조직 환경과 문화까지 함께 고민해야 하는 상황입니다.