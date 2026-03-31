"돈까스 4000원, 순댓국 3500원 진짜 있어?"…고물가 시대 뜨는 '거지맵'

물가가 계속 오르면서 '점심 한끼'도 고민이 되는 시대입니다.

이런 흐름 속에서 흥미로운 서비스 하나가 사람들 사이에서 빠르게 퍼지고 있는데요.

바로 '거지맵'입니다.

요즘 뜨는 '거지맵'이란?

가성비 식당 정보를 제공하는 거지맵. 원본보기 아이콘

최근 SNS를 중심으로 공유되고 있는 '거지맵'은

1만원 이하로 식사할 수 있는 식당 위치를 지도 형태로 보여주는 서비스입니다.

지역별로 저렴한 식당 정보를 한눈에 확인할 수 있고,

가격 필터를 적용하면 원하는 금액대에 맞춰 식당을 찾을 수 있습니다.

예를 들어 이런 가격대 식당들이 공유되고 있습니다.

돈까스 4000원, 짬뽕 4900원, 순댓국 3500원, 김치찌개 3000원, 떡볶이 2500원

단순 지도 그 이상, '거지방' 커뮤니티

거지맵의 핵심은 단순한 지도 기능에 그치지 않습니다.

거지맵 내 커뮤니티인 '거지방'에서는 저렴한 식당 정보와 후기가 공유되고 있습니다.

또 하루 식비를 기록하거나 마트 마감 할인 시간대 정보를 나누는 등

생활비를 줄이는 팁들도 오가고 있습니다.

이용자들은 "혼자 밥 먹을 식당 찾기 좋다"

"요즘 같은 고물가 시대에 필수"라는 반응을 보이고 있습니다.

왜 이렇게 인기를 끌까?

배경은 단순합니다. 계속 오르는 물가입니다.

한국소비자원 참가격에 따르면

김밥 1줄: 평균 3800원 (전년 대비 +7.4%)

삼겹살 200g: 2만1141원(전월 대비 +0.4%)

칼국수·비빔밥: 전월 대비 각각 0.4%, 0.3% 상승

한 가지 변수: 신뢰도

'거지맵' 개발자는 "거지맵은 집단지성으로 평가되는 곳"이라며

"이해관계자의 의심 제보는 엄중히 관리할 것"이라고 밝혔습니다.

즉, 광고성 정보나 조작된 후기 가능성을 인지하고

신뢰도를 유지하려는 움직임도 함께 나타나고 있습니다.

거지맵은 단순한 유행이 아닙니다.