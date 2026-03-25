"쓰지도 않는 비싼 요금제 끝"…부모님 호갱 방지법 나왔다

정부, '전기통신사업법 개정안' 의결 통신사가 직접 이용자의 데이터 사용량을 분석해 최적 요금제 를 주기적 으로 안내 하도록 의무화되면서, 고가 요금제 상품 구매를 유도하는 '업셀링' 관행이 줄어들 것으로 기대된다. 통신사들은 인공지능(AI) 기술 을 적용해 맞춤형 요금제를 적극 추천 할 계획이다.

‘최적 요금제 고지 의무화’ 국무회의 의결

“무제한 요금제 불필요한 지출 막는다”

대리점의 고가 상품 유도 관행 줄어들 전망

통신사는 수익성 하락 방어 대책 고심 대리점의 고가 상품 유도 관행 줄어들 전망통신사는 수익성 하락 방어 대책 고심

25일 정부와 업계에 따르면 과학기술정보통신부는 전날 국무회의에서 최적 요금제 주기적 안내 의무화, 불법 개통 등 부정 계약 시 처벌 등을 골자로 한 '전기통신사업법 개정안'을 의결 했다. 이를 통해 데이터 사용량이 적은 데도 무제한 요금제를 쓰면서 불필요한 지출을 하는 이용자가 줄어들 것 으로 내다봤다.

현재 통신 3사는 매달 요금 고지서에 데이터 사용량을 명시하고 있지만, 고객이 이를 토대로 자신에게 맞는 요금제가 무엇인지 직접 검색하는 작업을 거쳐야 하는 불편함이 있다. 각 사 홈페이지에서 데이터 사용량과 혜택 등의 조건을 설정해 이용자가 요금제를 검색·선택해야 한다. 또는 한국통신사업자연합회 스마트초이스에서 조건에 맞는 통신 3사의 요금제를 비교해 스스로 적합한 요금제를 찾아야 한다.

하지만 이번 최적 요금제 주기적 안내 의무화 시행으로 통신사들은 더 적극적으로 고객의 사용 패턴에 맞는 요금제를 추천해야 하는 부담을 안게 됐다.

이에 따라 SK텔레콤은 통신 전 영역에 AI를 적용해 고객이 합리적인 소비를 할 수 있도록 지원할 방침이다. 통합전산시스템을 AI에 최적화된 설계로 개편하고, 영업 전산·회선 관리·과금 시스템 등을 AI 중심으로 구축해 초(超)개인화된 고객 요구를 즉각 반영한 요금제, 멤버십 등을 제공한다는 계획을 갖고 있다.

KT도 마이케이티 애플리케이션에서 이용자가 '내게 적합한 요금제를 알려줘'라고 입력하면 AI가 분석·추천해주는 서비스를 적극 운영할 방침이다. 데이터 사용량과 통화 시간에 따라 여러 개의 선택지를 제공하는 방식이다. LG유플러스는 AI 기술인 '익시'를 활용해 고객의 사용 패턴을 분석, 최적의 요금제를 추천해주는 '익시 통신 플래너 서비스'를 활용할 계획이다.

다만 어떤 식으로 고객에게 최적 요금제를 주기적으로 안내할지 고지 방식 및 주기 등 세부 사항이 정해지지 않아, 추후 마련되는 하위법령에 따라 통신 3사의 서비스 운영 방식은 조정될 수 있다. 현재 과기정통부는 통신 3사 등 업계 의견을 수렴 중이며, 오는 9월 개정안 시행 이전에 내용을 확정 지을 예정이다.