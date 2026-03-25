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전쟁 중에 난리 난 채용…"6억 줄테니 우리 회사로 오세요"

칸바로 제작한 이미지

전쟁 중에 난리 난 채용…"6억 줄테니 우리 회사로 오세요"

노경조기자

입력2026.03.25 10:57

수정2026.03.25 10:59

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00분 00초 소요

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