전쟁 중에 난리 난 채용…"6억 줄테니 우리 회사로 오세요"
노경조기자
입력2026.03.25 10:57
수정2026.03.25 10:59
시계아이콘
00분 00초 소요
추천 콘텐츠
-
칩값이 뛰니까 집값도 오른다 2026.03.25 10:32
-
밀가루값 내렸는데…여전히 자장면을 싫다고 하시는 어머니 2026.03.24 11:21
-
"한국에서 화려하게 부활" 일본 환호 …'MZ덕분' 역대 최고 수입 찍은 日맥주 2026.03.24 11:03
-
왕이 돌아왔다, 100조가 움직인다…세계 집어삼킨 보랏빛 파도 2026.03.23 15:52
오늘의 주요뉴스
-
다이먼 "이란 전쟁, 장기적으론 중동 평화 개선" 2026.03.25 09:26
-
전쟁 중에 난리 난 채용…"6억 줄테니 우리 회사로 오세요" 2026.03.25 10:57
-
검찰, 김정숙 여사 '특활비로 옷 구매 의혹' 무혐의 종결 2026.03.25 08:50
-
BTS 넷플릭스 컴백 라이브전 세계 1840만명 시청 2026.03.25 06:30