칩값이 뛰니까 집값도 오른다[실전재테크]

반도체 기업 역대급 실적, 부동산으로 번진다 국내 반도체 기업이 역대급 실적을 기록하면서 그 영향이 부동산 시장으로도 번지고 있다. 설비 투자를 늘리면서 인력 채용이 늘어나자 인근 주택 거래가 살아나는 것이다. 각종 규제로 인해 서울 부동산 시장에 거래가 점차 줄고 있는 상황이어서 반도체 특수가 있는 지역을 중심으로 투자자 관심이 커지고 있다.

용인 수지구 신봉성복동 일대. 용인시 제공 원본보기 아이콘

서울아파트 1.97% 오를 때 용인 수지 5.8% 올라

25일 한국부동산원 집계를 보면 이달 16일 기준 경기도 용인시의 올해 아파트 가격 누적 상승률은 3.66%로 집계됐다. 서울과의 접근성이 좋고 용인 내에서도 가장 먼저 도시화가 이뤄진 수지구의 경우 같은 기간 5.80% 올랐다. 서울 아파트 상승률이 1.97%인 것과 비교하면 상승 폭이 훨씬 큰 수준이다.

수지구에서 대장 단지로 꼽히는 성복동 '성복역롯데캐슬골드타운' 전용면적 84㎡형은 이달 11일 17억4000만원을 기록하며 신고가를 갈아치웠다. 올해 1월 초 15억2000만원에 실거래됐는데 불과 2달여 만에 2억원 넘게 올랐다. 2002년에 입주한 구축 아파트 동천동 동천마을현대홈타운2차 전용 84㎡도 올해 초까지만 해도 10억원보다 낮은 가격에 거래됐다. 하지만 수지구 가격 상승에 힘입어 지난달 신고가인 11억2000만원에 거래됐다. 이달 들어서도 지난 13일 10억6000만원에 손바뀜이 나타나며 10억원이 넘는 선에서 계약이 이뤄지고 있다.

대장단지 '성복역롯데캐슬골드타운'

전용면적 84㎡형 17억4000만원

올해초보다 2억원 넘게 올라



용인시 수지구 '성복역롯데캐슬골드타운' 전경. 지지옥션 제공.

이처럼 용인시 일대 아파트 가격 상승이 두드러진 것은 반도체 호황으로 인한 일자리 창출 영향이 크기 때문으로 업계에서는 본다. 용인 처인구에 삼성전자가 360조원을 투자하는 첨단시스템반도체 국가산업단지와 SK하이닉스가 600조원을 투자하는 반도체 클러스터 일반산업단지가 동시에 추진된다. 아울러 반도체 관련 기업 100여곳도 입주할 예정이다. 반도체 산업단지가 완공되면 상주 근로자만 14만명 이상일 것으로 예상되면서 인구 유입으로 인한 부동산 호재가 기대되는 것이다.

평택도 반도체 호재…미분양 해소

삼성전자 평택캠퍼스 5공장(P5) 건설 현장 입구인 E2 게이트 넘어로 수십기의 크롤러 크레인과 조명들이 늘어서 있다. 아시아경제DB. 원본보기 아이콘

경기도 평택시도 반도체 호재 영향을 받는 지역 가운데 하나다. 삼성전자가 평택캠퍼스 내 5번째 반도체 생산라인 P5(5공장) 공사 재개 방침을 지난해 공식화하면서 준공 후 상시 근무 인력과 협력업체 종사자 중심의 실거주 수요 확대가 기대된다. 지난해 10·15 대책으로 서울 등지에 대출 규제에 토지거래허가구역 지정으로 거래 규제가 적용된 것과 달리 평택시는 이를 피해간 것도 긍정적 영향을 줬다는 평가가 나온다.

이런 호재 덕에 평택 주택 시장 발목을 잡던 미분양도 점차 해소되는 모습이다. 경기도의 평택 민간 미분양 주택 현황 자료를 보면 지난해 1월 미분양 주택 수는 6438가구였는데 지난해 12월 3292가구로 줄었다. 올해 1월 기준 2942가구로 집계돼 1년 만에 절반 이상 줄어들었다.

지역에도 온기…청주 아파트시장 들썩

SK하이닉스 청주공장 전경. SK하이닉스 제공. 원본보기 아이콘

수도권 외 지역 중에선 충청북도 청주의 아파트 시장이 들썩이고 있다. 특히 청주 흥덕구의 올해 1~2월 아파트 거래량은 848건으로 지난해 같은 기간과 비교해 40.9% 증가했다. 흥덕구에는 기존 SK하이닉스 청주 1~4캠퍼스에 이어, 고대역폭메모리(HBM)를 집중 생산할 예정인 '청주 M15X 팹(공장)'이 들어선다. 대전∼세종~오송역∼청주공항을 잇는 '충청권 광역급행철도(CTX) 사업'도 추진되고 있다. 기존 경부선 활용에 더해 서울로의 이동 편의성이 높아질 수 있다.

대장 아파트로 꼽히는 흥덕구 복대동 신영지웰시티1차 전용 99㎡는 지난해 1월 6억1000만원에 거래됐는데 이달 2일 8억9000만원까지 상승해 1년여 만에 2억8000만원 가격이 뛰었다.

반도체 업종이 아니더라도 지역 내 산업 호재가 있는 곳에선 마찬가지로 아파트 가격이 오르는 일이 빈번하다. 대표적인 지역이 울산이다. 그간 공급 물량이 제한됐던 가운데 한미 간 조선 협력 강화를 내건 '마스가(MASGA·미국 조선업을 다시 위대하게) 프로젝트'가 긍정적인 영향을 줬다. 울산에는 HD현대중공업을 중심으로 관련 분야 협력업체 580여개가 있다. 올해 울산 지역 아파트 가격 누적 변동률은 전년 동기 0.07% 대비 1.22% 상승한 1.29%로 집계됐다. 수도권 누적 상승률 1.26%보다도 0.03%포인트 높은 수치다.

울산서도 주거 선호도가 높은 남구 신정동 대장 아파트 신정롯데캐슬킹덤의 경우 전용 185㎡가 지난해 3월 13억원에 실거래됐는데 지난달에는 2억원 넘게 올라 15억1000만원에 거래됐다.

권영선 신한은행 부동산투자자문센터 팀장은 "부동산 투자를 결정할 때 교통이나 학군 등을 고려하게 되는데 일자리도 굉장한 플러스 요인"이라면서 "규제도 상대적으로 적어 지역에서 일자리 호재 있는 곳에 대한 가격 상승 추세가 이어질 수 있으며 투자도 고려해볼 만하다"고 설명했다.