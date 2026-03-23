이진숙도 "대구시민 모욕" 반발…산으로 가는 국힘 공천

국민의힘 이정현 공천관리위원장이 22일 서울 영등포구 여의도 중앙당사에서 대구시장 후보와 관련해 브리핑하기 위해 단상으로 향하고 있다. 이 위원장은 이날 주호영·이진숙 예비후보를 컷오프했다고 밝혔다. 2026.3.22 연합뉴스 원본보기 아이콘

주호영 불복이어 이진숙도 공관위에 재고 요구

국민의힘 대구시장 공천 경선에서 주호영 국회부의장과 이진숙 전 방송통신위원장이 컷오프되면서 후폭풍이 거세지고 있다.

양측은 공천관리위원회의 결정을 수용할 수 없다며 불복 의사를 밝혔고, 특히 주 부의장 측은 사법적 대응과 무소속 출마 가능성까지 시사하며 강경한 입장을 보이고 있다. 대구뿐 아니라 충북·포항 등 다른 지역에서도 공관위 결정에 대한 반발이 이어지면서 국민의힘 선거 전반에 부담으로 작용할 전망이다.

23일 오전 이 전 위원장은 기자회견을 열고 "이번 공관위의 컷오프는 제 개인에 대한 능멸일 뿐만 아니라 대구 시민에 대한 모욕"이라며 "공관위가 경선의 기회조차 주지 않고 저를 잘라낸 것은 민주주의 절차에 대한 부당한 개입"이라고 비판했다.

이어 "공관위는 납득할 수 있게 설명해줘야 한다"며 "이번 결정을 재고해줄 것을 강력히 요구한다"고 덧붙였다.

22일 오전 국민의힘 대구시당에서 열린 장동혁 대표와 지역 국회의원의 비공개 연석회의가 끝난 뒤 주호영 의원이 회의장을 나오고 있다. 장 대표는 이날 대구시장 공천관련해 지역의원들을 만나러 왔다. 2026.3.22 연합뉴스 원본보기 아이콘

주호영은 사법적 대응도 시사…"절대 수용할 수 없다"

전날 국민의힘 공관위는 대구시장 후보 예비경선에 윤재옥(4선), 추경호(3선), 유영하·최은석(초선), 홍석준 전 의원, 이재만 전 동구청장 등 6명을 올렸다. 반면 주 부의장(6선)과 이 전 위원장, 김한구 전 달성군 새마을협의회 감사는 경선 대상에서 제외됐다.

주 부의장은 즉각 반발하며 사법적 대응까지 검토하고 있다고 밝혔다. 그는 "이 결정을 절대 수용할 수 없다"며 "부당한 컷오프에 대한 사법적 판단을 구하겠다. 당내에서 자구 절차도 밟겠다"고 말했다.

이어 "여론조사에서 1·2위를 달리던 후보를 배제하고 벌이는 경선이 대구시장 선거에 보탬이 되는 일인가"라며 "공관위의 횡포를 바로잡는 것이야말로 제 정치 인생의 마지막 책무라고 생각한다"고 덧붙였다.

6·3 지방선거 대구시장에 도전하는 국민의힘 예비후보들이 10일 서울 영등포구 여의도 국민의힘 중앙당사에서 열린 광역단체장 후보 면접에 참석하며 기념 촬영하고 있다. 왼쪽부터 국민의힘 최은석·추경호·윤재옥 의원, 주호영 국회부의장, 유영하 의원, 이재만 전 대구 동구청장, 이진숙 전 방송통신위원장, 홍석준 전 의원, 김한구 전 달성군 새마을협의회 감사. 2026.3.10 연합뉴스 원본보기 아이콘

한동훈 출마 막기 위해?…선거 구도 고려한 전략적 판단이었나

대구시장 경선을 둘러싼 이번 공관위 결정과 관련해 당 안팎에서는 다양한 해석이 제기되고 있다. 당 지도부가 한동훈 전 대표의 출마 가능성을 차단하기 위해 중도 성향 지역구(대구 수성갑)를 둔 주 부의장을 배제했다는 시각과, 향후 선거 구도를 고려한 전략적 판단이라는 분석 등이 나온다.

주 부의장의 무소속 출마 가능성이 거론되면서 국민의힘 후보와 더불어민주당 후보인 김부겸 전 국무총리 간 3파전을 전망하는 시각도 있다. 보수 논객 조갑제 대표는 "주 부의장이 무소속으로 뛰어들면 해당 지역구에 한 전 대표가 출마하면서 두 사람 간 연대 가능성도 있다"며 "결국 민주당 후보인 김 전 총리에게 유리한 구도가 형성될 수 있다"고 말했다.

김영환 충북도지사가 23일 서울 양천구 서울남부지방법원에서 자신을 6·3 지방선거 공천에서 배제(컷오프)한 국민의힘 공천관리위원회 결정 효력을 정지해 달라며 낸 가처분 신청 심문에 출석하기 위해 법정으로 향하며, 취재진 질문에 답하고 있다. 2026.3.23 연합뉴스 원본보기 아이콘

부산·포항·충북도 공천 잡음…컷오프 김영환 법원 가처분 신청

대구뿐 아니라 서울과 부산, 포항, 충북 등에서도 공천을 둘러싼 잡음이 이어지고 있다. 서울에서는 오세훈 시장이 당내 노선 변화를 요구하며 후보 등록을 미루는 등 갈등을 빚은 바 있고, 부산에서는 공관위가 주진우 의원의 전략공천을 검토하다가 지역 의원들의 반발에 부딪혀 박형준 시장과의 경선으로 선회했다.

포항에서도 경선 후보 압축 과정에서 탈락한 예비후보들이 반발하고 있다. 박승호 전 포항시장과 김병욱 전 국회의원 등은 여론조사 결과를 근거로 재심 청구와 법원 가처분 신청을 검토 중이다.

충북에서는 현역 광역단체장 가운데 처음으로 컷오프된 김영환 충북지사가 법원에 가처분 신청을 제기하고 이날 심문이 진행될 예정이다.