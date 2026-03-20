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"여기 살면 행복하신가요?" "예스"…세계가 '서울병' 앓는다 [Your List]

"여기 살면 행복하신가요?" "예스"…세계가 '서울병' 앓는다 [Your List]

입력2026.03.20 10:19

수정2026.03.20 10:47

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10분 22초 소요

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영국 타임아웃이 2026년 세계 최고 도시(Best Cities 2026) 50곳을 발표했다 /타임아웃

영국 타임아웃이 2026년 세계 최고 도시(Best Cities 2026) 50곳을 발표했다 /타임아웃

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서울시는 영국의 여행·문화 정보 미디어 '타임아웃'이 발표한 '2026 세계 최고 도시 50'에서 서울이 종합 9위를 기록했다고 밝혔다. 지난해 42위에서 33계단 상승한 기록으로, 서울시가 10위권에 든 것은 이번이 처음이다.

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"일 년 내내 심심하지 않아"도쿄도 앞질렀다

서울 '2026년 세계 최고 도시' 9위

09서울대한민국 (SOUTH KOREA)
도시규모약 605km²
인구약 940만 명

벚꽃이 피어있는 서울 시내 풍경(왼쪽), 서울 불꽃축제 경관. /게티이미지
북촌 한옥마을에서 바라본 서울 전경(왼쪽), 경복궁에서 한복을 입고 관광중인 관광객들. /게티이미지
서울의 새로운 관광 명소로 자리 잡은 열기구 ‘서울달’이 떠있는 여의도 야경 / 그룹 방탄소년단(BTS)의 광화문 공연을 이틀 앞둔 19일 서울 중구 명동 거리의 미디어폴에서 BTS와 팬들을 환영하는 문구가 나오고 있다. 연합뉴스
그룹 방탄소년단(BTS)의 광화문 공연을 앞둔 19일 서울 종로구 세종문화회관 계단 BTS 홍보물 앞에서 외국인 관광객들이 기념사진을 찍고 있다./ 서울 명동의 한 K팝 굿즈 판매점에 BTS 멤버들의 사진이 내걸려 있다. 연합뉴스

'타임아웃'은 서울의 강점으로 사계절 색다른 즐길 거리와 다양한 경험을 제공하는 도시 환경, 활기찬 라이프스타일, 도시 전반의 높은 만족도를 꼽았다.


봄날의 벚꽃, 겨울철 스케이트처럼 계절별로 다른 경험이 가능한 데다 젊은 세대를 중심으로 세계적 관심을 받는 베이커리 투어, 개성 있는 카페와 디저트 문화, K-팝을 비롯한 음악·공연·전시 같은 문화 활동을 즐길 수 있다는 점이 서울의 매력 요소로 언급됐다.

애니메이션 '케이팝 데몬 헌터스'(케데헌)를 주제로 한 '2025년 한강 불빛 공연(드론 라이트 쇼)'(왼쪽), 서울라이트 광화문. 서울시
서울시청 앞 스케이트장과 한강 수영장. 연합뉴스, 게티이미지

시민 설문 조사에서는 응답자의 79%가 '서울이 자신을 행복하게 만든다'고 답해 시민 다수가 긍정적으로 인식하는 것으로 나타났다.


서울시는 이번 평가 결과에 '서울스프링페스티벌'을 시작으로 사계절 내내 즐길 거리가 이어지는 '365일 축제도시 서울' 브랜딩이 기여했다고 분석했다. 아시아 도시 중에서는 2위 상하이, 8위 방콕에 이어 서울이 세 번째로 높은 순위를 차지했다.

01멜버른호주 (AUSTRALIA)
도시규모약 9,992km²
인구약 500만 명

호주 멜버른의 트램과 야라강 풍경. 게티이미지

02상하이중국 (CHINA)
도시규모약 6,340km²
인구약 2,600만 명

중국 상하이의 스카이라인과 거리 풍경. 게티이미지

03에든버러영국 스코틀랜드 (SCOTLAND, UK)
도시규모약 264km²
인구약 50만 명

스코틀랜드 에딘버러의 스카이라인과 거리 풍경. 게티이미지

04런던영국 (UNITED KINGDOM)
도시규모약 1,572km²
인구약 900만 명 이상

영국 런던의 타워브리지와 빅벤. 게티이미지

05뉴욕미국 (UNITED STATES)
도시규모약 783km²
인구약 830만 명

뉴욕의 거리 풍경과 스카이라인. 게티이미지

06케이프타운남아프리카공화국 (SOUTH AFRICA)
도시규모약 2,446km²
인구약 470만 명

07멕시코시티멕시코 (MEXICO)
도시규모약 1,485km²
인구약 920만 명

08방콕태국 (THAILAND)
도시규모약 1,568km²
인구약 1,050만 명

10도쿄일본 (JAPAN)
도시규모약 2,194km²
인구약 1,400만 명

'타임아웃'은 세계 도시들의 여행·문화·음식·라이프스타일 정보 등을 다루는 매체로, 매년 주요 도시의 매력과 도시 경쟁력을 분석해 순위를 발표하고 있다.이번 결과는 전 세계 주요 도시 150곳을 대상으로 시민 약 2만 4000명의 설문과 도시 전문가 100여명의 평가를 바탕으로 나왔다.
'타임아웃'은 세계 도시들의 여행·문화·음식·라이프스타일 정보 등을 다루는 매체로, 매년 주요 도시의 매력과 도시 경쟁력을 분석해 순위를 발표하고 있다.

이번 결과는 전 세계 주요 도시 150곳을 대상으로 시민 약 2만 4000명의 설문과 도시 전문가 100여명의 평가를 바탕으로 나왔다.
각종 도시 순위에서 상위권에 꼽히는 지금의 서울은 많은 이들이 동경하는 도시가 됐다. 한번 오면 떠나기 싫어하거나, 다시 서울에 오기를 갈망한다는 세계 MZ세대의 신조어 '서울병'이라는 말이 생길 정도로 세계인이 사랑하는 도시로 손꼽힌다.
또 이번에는 서울의 역사적 상징인 광화문 광장이 거대한 야외 공연장으로 탈바꿈했다. 그룹 방탄소년단(BTS)의 컴백 공연으로 전 세계가 하나로 연결되는 축제의 장이 됐다. 세계 팬들이 몰려왔고, 세계 각지가 함께 들썩이고 있다.

그룹 방탄소년단(BTS)의 광화문 공연을 앞둔 19일 서울 광화문광장에서 공연 준비작업이 이뤄지고 있다. 연합뉴스


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    오현영 기자 hyun05@asiae.co.kr

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