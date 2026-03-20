"여기 살면 행복하신가요?" "예스"…세계가 '서울병' 앓는다 [Your List]

영국 타임아웃이 2026년 세계 최고 도시(Best Cities 2026) 50곳을 발표했다 /타임아웃 원본보기 아이콘

서울시는 영국의 여행·문화 정보 미디어 '타임아웃'이 발표한 '2026 세계 최고 도시 50'에서 서울이 종합 9위를 기록했다고 밝혔다. 지난해 42위에서 33계단 상승한 기록으로, 서울시가 10위권에 든 것은 이번이 처음이다.

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"일 년 내내 심심하지 않아"…도쿄도 앞질렀다

서울 '2026년 세계 최고 도시' 9위

09 서울 대한민국 (SOUTH KOREA)

원본보기 아이콘 원본보기 아이콘 서울의 새로운 관광 명소로 자리 잡은 열기구 ‘서울달’이 떠있는 여의도 야경 / 그룹 방탄소년단(BTS)의 광화문 공연을 이틀 앞둔 19일 서울 중구 명동 거리의 미디어폴에서 BTS와 팬들을 환영하는 문구가 나오고 있다. 연합뉴스

원본보기 아이콘 원본보기 아이콘 그룹 방탄소년단(BTS)의 광화문 공연을 앞둔 19일 서울 종로구 세종문화회관 계단 BTS 홍보물 앞에서 외국인 관광객들이 기념사진을 찍고 있다./ 서울 명동의 한 K팝 굿즈 판매점에 BTS 멤버들의 사진이 내걸려 있다. 연합뉴스

'타임아웃'은 서울의 강점으로 사계절 색다른 즐길 거리와 다양한 경험을 제공하는 도시 환경, 활기찬 라이프스타일, 도시 전반의 높은 만족도를 꼽았다.

봄날의 벚꽃, 겨울철 스케이트처럼 계절별로 다른 경험이 가능한 데다 젊은 세대를 중심으로 세계적 관심을 받는 베이커리 투어, 개성 있는 카페와 디저트 문화, K-팝을 비롯한 음악·공연·전시 같은 문화 활동을 즐길 수 있다는 점이 서울의 매력 요소로 언급됐다.

원본보기 아이콘 원본보기 아이콘 애니메이션 '케이팝 데몬 헌터스'(케데헌)를 주제로 한 '2025년 한강 불빛 공연(드론 라이트 쇼)'(왼쪽), 서울라이트 광화문. 서울시

시민 설문 조사에서는 응답자의 79%가 '서울이 자신을 행복하게 만든다'고 답해 시민 다수가 긍정적으로 인식하는 것으로 나타났다.

서울시는 이번 평가 결과에 '서울스프링페스티벌'을 시작으로 사계절 내내 즐길 거리가 이어지는 '365일 축제도시 서울' 브랜딩이 기여했다고 분석했다. 아시아 도시 중에서는 2위 상하이, 8위 방콕에 이어 서울이 세 번째로 높은 순위를 차지했다.

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01 멜버른 호주 (AUSTRALIA)

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02 상하이 중국 (CHINA)

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03 에든버러 영국 스코틀랜드 (SCOTLAND, UK)

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04 런던 영국 (UNITED KINGDOM)

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05 뉴욕 미국 (UNITED STATES)

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06 케이프타운 남아프리카공화국 (SOUTH AFRICA)

07 멕시코시티 멕시코 (MEXICO)

08 방콕 태국 (THAILAND)

10 도쿄 일본 (JAPAN)