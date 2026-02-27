세금 낼 돈 없다더니…딸 가방에서 1억, 김치통에서 2억 쏟아졌다

세금을 낼 돈이 없다며 버티던 고액 체납자들의 집을 국세청이 수색하자 예상 밖 장소에서 현금 다발이 발견됐습니다. 딸의 출근 가방, 화장실 김치통, 옷장과 베란다 박스까지. 집안 곳곳에 숨겨둔 현금이 잇따라 확인됐습니다.

화장실 김치통에서 현금 2억원

부산에 거주하는 체납자 B씨는 종합소득세 수억원을 내지 않은 상태였습니다. 생활 실태를 분석한 결과 가족들과 호화생활을 이어가고 있는 정황이 포착됐습니다.

국세청이 거주지를 수색하자 화장실 세면대 아래 수납장에 있던 김치통에서 5만원권 현금 다발이 발견됐습니다. 현장에서 2억원이 압류됐고, 이후 B씨는 남은 체납액까지 납부해 총 5억원의 세금이 징수됐습니다.

딸 출근 가방에서 현금 1억원

부동산 양도소득세 수십억원을 체납한 A씨의 집에서도 예상치 못한 장면이 나왔습니다. 국세청과 경찰이 주소지에 진입했을 때 딸이 출근을 하겠다며 가방을 메고 나오려 했습니다. 가방을 확인하자 그 안에는 5만원권 현금 다발 1억원이 들어 있었습니다.

문 안 열어줘 7시간…집안 곳곳 현금 발견

서울 서초구의 78세 체납자 E씨는 아파트를 수십억원에 양도하고도 관련 세금을 납부하지 않았습니다. 금융 거래 조회 결과 ATM에서 100만원씩 수백 차례 현금을 인출한 정황이 확인됐습니다.

국세청이 수색에 나섰지만 배우자가 약 7시간 동안 문을 열어주지 않았습니다. 강제 개문을 통보한 뒤 수색이 이뤄졌고 옷장과 화장대, 베란다 박스 등에서 5만원권 2200장, 총 1억1000만원이 발견됐습니다.

고액 체납자 124명…현금·명품 81억원 압류

국세청은 지난해 고액 체납자 124명을 대상으로 현장 수색을 진행했습니다. 그 결과 현금 13억원과 금두꺼비, 명품 시계 등 총 81억원 상당의 재산을 현장에서 압류했습니다. 국세청은 '고액체납자 추적 특별기동반'을 통해 체납자가 재산을 빼돌리기 전에 신속히 추적하고 숨겨둔 재산 수색을 강화하고 있습니다.