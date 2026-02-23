전국이 난리, 뉴스 보고 "이거야!"…53억 금괴 '기부 플렉스'

마음이 따뜻해지는 기사입니다.

일본의 한 남성이 상수도관 노후화 대책에 사용해 달라며 오사카시 수도국에 금괴 21㎏을 익명으로 기부해 화제인데요.

기부된 21㎏ 금괴. 오사카시 수도국 제공. 원본보기 아이콘

19일 일본 요미우리신문 등에 따르면 이날 오사카시는 익명의 기부자로부터 금괴 21㎏을 기부받았다고 발표했습니다.



이는 이날 기준 시가로 약 5억6600만엔(약 53억원) 상당 규모입니다.



기부자는 이 금괴를 상수도관 노후화 대책에 사용해 달라는 의사를 밝힌 것으로 알려졌는데요. 기부 의사는 지난해 11월에 전달된 것으로 보입니다.당시 기부자는 일본 전국에서 잇따른 상수도관 파손으로 인한 누수 사고가 발생했다는 뉴스를 보고 기부를 결정한 것으로 전해졌습니다.

오사카시 상수도국은 이번 기부에 대해 상수도 사업 관련 기부로는 "과거에 경험한 적 없는 금액"이라고 밝혔는데요.



수도에서 물이 나오고 있다. 픽사베이 원본보기 아이콘

기부된 금괴 평가액은 일반적인 상수도관 약 2㎞를 교체할 수 있는 액수에 해당합니다. 요코야마 히데유키 오사카시장은 기자회견에서 "엄청난 금액이라 말문이 막힌다"며 "상수도관 노후화 대책은 큰 투자가 필요하다. 그저 감사할 따름"이라고 밝혔습니다.

일본은 전국적으로 상수도관 노후화 문제가 심각합니다.

지난해 1월에는 사이타마현 야시오시에서 하수도관 손상으로 도로가 함몰되는 사고가 발생하기도 했습니다.



대부분의 상수도관을 과거 고도 경제 성장기 때 정비한 오사카시 역시 노후화 문제를 겪고 있습니다. 시 상수도국에 따르면 2024 회계연도에는 도로 아래에서만 92건의 누수 사고가 발생한 것으로 파악됐습니다.

노후된 폐상수도관이 쌓여있다. 픽사베이 원본보기 아이콘

한편 이날 블룸버그 집계에 따르면 금 현물 가격은 싱가포르 오후 거래에서 온스당 5017달러 선까지 오르며 0.8% 상승했는데요.



금값은 이달 초 5500달러를 웃돌며 사상 최고치를 기록했다가 이후 차익 실현 매물에 밀려 조정을 받았습니다. 하지만 최근 가격 하락을 매수 기회로 본 투자자들이 유입되며 다시 상승 흐름을 회복 중입니다.

한 사람의 큰 결심이 세상을 조금씩 바꾸네요.