본문 바로가기
Dim영역

숨만 쉬었을 뿐인데…'치매 위험' 높아졌다

숨만 쉬었을 뿐인데…'치매 위험' 높아졌다

박은서인턴기자

입력2026.02.20 10:15

시계아이콘

00분 56초 소요

Gemini 생성이미지

박은서인턴기자

입력2026.02.20 10:15

시계아이콘

00분 56초 소요

언어변환 뉴스듣기

공유하기

닫기
글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄
초미세먼지, 치매와도 관련 있을까요?
원본보기 아이콘

초미세먼지(PM2.5)에 오래 노출될수록

알츠하이머병에 걸릴 위험이 높아진다는 대규모 연구 결과가 나왔어요.


특히 뇌졸중을 겪은 적이 있는 고령층에서는 그 영향이 더 크게 나타났습니다.


미국 노인 2780만 명을 18년간 분석했어요
원본보기 아이콘

미국 에모리대학교 연구팀은 2000년부터 2018년까지

미국의 65세 이상 노인 약 2780만 명을 분석했어요.


이들이 노출된 초미세먼지 수준과 알츠하이머병 발병 여부,

고혈압·뇌졸중·우울증 같은 만성 질환과의 관계를 함께 살펴봤습니다.


초미세먼지 늘수록 알츠하이머병 위험도 상승
원본보기 아이콘

연구 기간 동안 약 300만 명이 새롭게 알츠하이머병 진단을 받았는데요.


발병 이전 5년간의 초미세먼지 노출량을 기준으로 비교한 결과,

초미세먼지 농도가 3.8㎍/㎥ 높아질 때마다

알츠하이머병 발병 위험은 약 8.5% 증가하는 것으로 나타났어요.


뇌졸중 병력이 있으면 위험이 더 커요
원본보기 아이콘

특히 뇌졸중 병력이 있는 고령자의 경우

같은 수준으로 초미세먼지가 늘었을 때

알츠하이머병 위험이 약 10.5%까지 높아졌습니다.


반면 고혈압이나 우울증이 있는 집단에서는

초미세먼지 증가에 따른 추가적인 위험 상승은 뚜렷하지 않았어요.


다른 질환을 거치지 않고 직접 영향 줄 가능성
원본보기 아이콘

연구진은 대기오염이 고혈압이나 우울증 같은 질환을 경유하기보다는

알츠하이머병에 직접적인 경로로 작용했을 가능성이 크다고 설명했습니다.


뇌졸중을 겪은 사람은 뇌가 이미 취약한 상태여서

대기오염의 영향을 더 크게 받을 수 있다고 덧붙였어요.


치매 예방, 대기질 관리도 중요해졌어요
원본보기 아이콘

알츠하이머병은 전 세계 약 5700만 명이 앓고 있는 가장 흔한 형태의 치매입니다.


이번 연구는 대기오염이 치매 위험을 높일 수 있다는 점을 보다 분명하게 보여줬다는 평가를 받고 있어요.


미세먼지 많은 날엔 이렇게 행동하세요
원본보기 아이콘

연구진은 고령층, 특히 뇌졸중 병력이 있는 사람에게 대기질 관리가 치매 예방의 중요한 요소가 될 수 있다고 강조했습니다.


미세먼지 농도가 높은 날에는 외출을 줄이고,

불가피할 경우 KF80 이상의 보건용 마스크를 착용하는 것이 도움이 됩니다.


외출 후 손과 얼굴을 씻고, 실내에서는 공기청정기 사용이나 짧은 환기도 권장됩니다.


  • 박은서
    취재

    박은서 기자 rloseo8@asiae.co.kr

    안녕하세요. 아시아경제 박은서 기자입니다.

  • 편집

    맹지애 기자 mjiae@asiae.co.kr

ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지

추천 콘텐츠

오늘의 주요뉴스

top버튼