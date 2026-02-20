숨만 쉬었을 뿐인데…'치매 위험' 높아졌다

초미세먼지, 치매와도 관련 있을까요?

초미세먼지(PM2.5)에 오래 노출될수록

알츠하이머병에 걸릴 위험이 높아진다는 대규모 연구 결과가 나왔어요.

특히 뇌졸중을 겪은 적이 있는 고령층에서는 그 영향이 더 크게 나타났습니다.

미국 노인 2780만 명을 18년간 분석했어요

미국 에모리대학교 연구팀은 2000년부터 2018년까지

미국의 65세 이상 노인 약 2780만 명을 분석했어요.

이들이 노출된 초미세먼지 수준과 알츠하이머병 발병 여부,

고혈압·뇌졸중·우울증 같은 만성 질환과의 관계를 함께 살펴봤습니다.

초미세먼지 늘수록 알츠하이머병 위험도 상승

연구 기간 동안 약 300만 명이 새롭게 알츠하이머병 진단을 받았는데요.

발병 이전 5년간의 초미세먼지 노출량을 기준으로 비교한 결과,

초미세먼지 농도가 3.8㎍/㎥ 높아질 때마다

알츠하이머병 발병 위험은 약 8.5% 증가하는 것으로 나타났어요.

뇌졸중 병력이 있으면 위험이 더 커요

특히 뇌졸중 병력이 있는 고령자의 경우

같은 수준으로 초미세먼지가 늘었을 때

알츠하이머병 위험이 약 10.5%까지 높아졌습니다.

반면 고혈압이나 우울증이 있는 집단에서는

초미세먼지 증가에 따른 추가적인 위험 상승은 뚜렷하지 않았어요.

다른 질환을 거치지 않고 직접 영향 줄 가능성

연구진은 대기오염이 고혈압이나 우울증 같은 질환을 경유하기보다는

알츠하이머병에 직접적인 경로로 작용했을 가능성이 크다고 설명했습니다.

또 뇌졸중을 겪은 사람은 뇌가 이미 취약한 상태여서

대기오염의 영향을 더 크게 받을 수 있다고 덧붙였어요.

치매 예방, 대기질 관리도 중요해졌어요

알츠하이머병은 전 세계 약 5700만 명이 앓고 있는 가장 흔한 형태의 치매입니다.

이번 연구는 대기오염이 치매 위험을 높일 수 있다는 점을 보다 분명하게 보여줬다는 평가를 받고 있어요.

미세먼지 많은 날엔 이렇게 행동하세요

연구진은 고령층, 특히 뇌졸중 병력이 있는 사람에게 대기질 관리가 치매 예방의 중요한 요소가 될 수 있다고 강조했습니다.

미세먼지 농도가 높은 날에는 외출을 줄이고,

불가피할 경우 KF80 이상의 보건용 마스크를 착용하는 것이 도움이 됩니다.

외출 후 손과 얼굴을 씻고, 실내에서는 공기청정기 사용이나 짧은 환기도 권장됩니다.