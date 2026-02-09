엔비디아 독주에 균열?…"삼성·하이닉스엔 기회" 인텔 승부수

AI 반도체 시장에서 절대 강자로 군림해온 엔비디아에

인텔이 다시 도전장을 내밀었습니다.

GPU 사업 강화에 나서겠다고 공식 선언하면서

시장 판도 변화 가능성이 커졌는데요.

전문가들은 이 움직임이 국내 메모리 반도체 기업에는

오히려 기회가 될 수 있다고 보고 있습니다.

▼

새 판 짜는 인텔, GPU 다시 꺼내 들었다

인텔은 최근 AI 서밋에서 GPU 사업을

본격적으로 강화하겠다고 밝혔습니다.

GPU 설계 책임자를 새로 영입하며

조직 정비에도 나섰는데요.

데이터센터 중심의 AI 시장에서 주도권을 되찾기 위해서는



GPU 경쟁력 확보가 필수라는 판단이 깔려 있습니다.



그동안 인텔은 AI 가속기 '가우디' 시리즈로 승부를 걸었지만

엔비디아의 소프트웨어 생태계에 밀리며 존재감이 제한적이었습니다.

이번 재도전은 단순한 신제품 출시가 아니라

AI 시대 주도권을 되찾기 위한 전략적 행보로 해석됩니다.

▼

엔비디아 독주 흔들리면 생기는 변화

현재 AI 반도체 시장은 사실상 엔비디아 중심 구조입니다.

하지만 아마존·메타·마이크로소프트 등

대형 빅테크들이 GPU 공급처를

다변화하려는 움직임을 보이면서 상황이 조금씩 달라지고 있습니다.

인텔이 여기에 본격적으로 뛰어들면 시장은

'단일 강자 체제'에서 '경쟁 체제'로 바뀔 가능성이 있습니다.

GPU 공급이 한 회사에만 집중되지 않게 되면

가격과 기술 협상 구도에도 변화가 생길 수밖에 없습니다.

▼

한국 메모리 반도체엔 왜 기회일까

GPU에는 고대역폭메모리(HBM)가 필수적으로 들어갑니다.

이 시장을 사실상 삼성전자와 SK하이닉스가 주도하고 있기 때문에

GPU 제조사가 늘어날수록 메모리 수요도 함께 커지는 구조입니다.

엔비디아뿐 아니라 인텔·AMD까지 경쟁이 확대되면

HBM 공급처를 찾는 고객이 늘어나고

국내 기업의 협상력도 자연스럽게 높아질 수 있습니다.

수요처가 많아질수록 가격 결정력과

공급 전략을 조절할 여지도 커진다는 분석입니다.

▼

넘어야 할 벽도 분명하다

다만 인텔이 GPU 시장에서 바로 성과를 내긴 쉽지 않다는 전망도 나옵니다.

엔비디아는 오랜 기간 구축해온 소프트웨어 생태계와

데이터센터 운영 경험을 강점으로 갖고 있기 때문입니다.

인텔이 기술력뿐 아니라 개발 환경과 고객 신뢰까지

함께 확보해야 경쟁 구도가 실제로 흔들릴 수 있다는 지적입니다.