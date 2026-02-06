"밥 먹었으니 빨리 치카치카해" 이러면 다 망가진다…'전문가 경고'

'식사 후 3분 이내 양치질'은 오랫동안 당연한 구강 관리 상식으로 여겨져 왔다.

그러나 이 습관이 오히려 치아를 손상시킬 수 있다는 전문가의 경고가 나왔다.

입안 환경을 고려하지 않은 양치질이 치아 보호는커녕 손상을 키울 수 있다는 지적이다.

ㅡ

아침엔 식사 전 양치가 더 유리

Gemini 생성 이미지 원본보기 아이콘

"아침에는 식사 후가 아니라 식사 전에 양치하는 것이 더 좋다" - 미국 치과·교정 전문의 카미 호스 박사

Gemini 생성 이미지 원본보기 아이콘

"수면 중에는 침 분비가 줄어들어 세균과 플라크가 쉽게 쌓인다. 기상 직후 양치는 밤새 증식한 세균을 제거하고 입 냄새를 줄이는 데 효과적, 특히 입을 벌리고 자는 습관이 있는 경우, 구강 건조가 심해져 아침 양치의 필요성이 더욱 커진다"

ㅡ

식후엔 최소 한 시간 뒤에

Gemini 생성 이미지 원본보기 아이콘

"반면 식사 직후 양치는 주의가 필요하다.

음식을 먹으면 침의 pH가 낮아지며 입안이 산성 환경으로 바뀌는데, 이 상태에서 바로 양치하면 치아 표면의 미네랄이 쉽게 손상될 수 있다.

이른바 '탈광화' 과정으로 충치의 출발점"

"식후에는 최소 한 시간 뒤 양치하는 것이 바람직하다"

Gemini 생성 이미지 원본보기 아이콘

"식사 후 양치가 모두에게 해로운 것은 아니다. 다만 법랑질이 얇거나 치아 뿌리가 노출된 경우에는 자극이 될 수 있다. 특히 커피나 과일주스 등 산성 음료를 마신 직후라면, 법랑질이 일시적으로 약해지는 만큼 최소 30분 이상 기다린 뒤 양치하는 것이 안전하다"

ㅡ

칫솔질만으론 부족…혀·치실 관리 필수

Gemini 생성 이미지 원본보기 아이콘

"칫솔질만큼이나 혀와 치아 사이 관리가 중요하다" "혀 표면은 세균과 입 냄새 유발 물질이 쌓이기 쉬운 부위로

칫솔만으로는 충분한 세정이 어렵다.

혀 클리너를 사용해 혀 표면의 세균과 황 화합물을 제거해야 한다"

Gemini 생성 이미지 원본보기 아이콘