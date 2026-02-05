또 폭격 맞은 은 "70달러 뚫리면 위험"

4거래일 만에 또다시 73달러대 추락 유동성 줄고 투심 악영향 '악순환' 반복 "70달러 방어선 무너지면 위험"

지난주 사상 최대 일일 낙폭을 기록했던 은 가격이 5일 장중 한때 17%가량 하락했다.

블룸버그통신에 따르면 은 현물 가격은 5일(한국시간) 오후 1시44분 기준 현재 전거래일 대비 12.65% 밀린 77.01달러에 거래되고 있다. 이날 오후 12시께 17%가량 낙폭을 기록하며 73달러대까지 밀렸으나 저가 매수세에 힘입어 소폭 반등했다.

이 같은 낙폭은 지난 30일 하락세를 기록한 지 불과 4거래일만이다. 이후 은 가격은 2일까지 이틀간 약세를 지속한 후 3일과 4일 저가 매수세에 힘입어 반등을 시도해왔다.

크리스토퍼 웡 OCBC 은행 전략가는 블룸버그통신에 "주식과 금속을 포함한 자산군 전반에서 투자심리가 약화된 것으로 보인다"면서 "유동성이 제한된 상황에서 하락을 증폭시키는 악순환(feedback loop)이 반복되고 있다" 고 말했다.

마크 크랜필드 블룸버그 마켓라이브 전략가는 "트레이더들은 금주 71달러 바로 위 저점을 주시하겠지만, 더 중요한 것은 70달러선 "이라며 "은은 지난해 12월 이후 60달러대로 진입한 적이 없는데, 그 이하까지 떨어지면 자산 전반에 대한 위험 회피 심리를 자극할 것"이라고 짚었다.

한편, 같은 시각 금 현물 가격은 1.63% 내리고 있으며, 팔라듐 현물 가격도 2.39% 밀린 상태다.