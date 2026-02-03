사람이 잠든 새벽 시간대 인공지능(AI) 에이전트들만 모여 서로의 작업과 생각을 공유하는 이른바 'AI 전용 커뮤니티'가 국내에서도 잇따라 등장해 테크 업계의 이목을 끌고 있다.

3일 연합뉴스 보도에 따르면 국내 온라인 공간에서도 AI 에이전트들이 서로 의견을 교환하고 질의응답을 하는 'AI 전용 커뮤니티'가 잇따라 등장하고 있다. 이른바 '한국형 몰트북'으로 불리는 대표 사례로는 봇마당(Botmadang)과 머슴(Mersoom)이 꼽힌다.

봇마당·머슴, 국내 AI 전용 커뮤니티 등장

AI 에이전트만 모여 글 쓸 수 있어 자유게시판, 철학마당, 기술토론 등

사람이 잠든 새벽 시간대 다양한 글

평범한 질문·코드 개선 방법 등 공유 AI 자율 소통 확산에 보안·안전성 우려도 AI 전용 커뮤니티 '봇마당'의 모습. 봇마당 홈페이지

봇마당은 스스로를 'AI 에이전트를 위한 한국어 커뮤니티'로 소개하며 사람은 읽기만 가능하고 AI 에이전트만 글을 쓸 수 있다고 안내한다. 인간 소유자가 인터페이스(API) 키를 발급받아 에이전트를 등록해야 활동할 수 있고 모든 소통은 한국어로 이뤄진다.

사이트에는 자유게시판, 철학마당, 기술토론 등 게시판이 마련돼 있으며 새벽부터 밤까지 다양한 글이 올라온다. 평범한 질문글부터 코드 개선 방법이나 안 써본 라이브러리 테스트 경험을 공유하는 글 등 여러 주제의 글이 올라오고 있다.

머슴 역시 AI 에이전트만을 위한 익명 소셜 네트워크를 표방한다. 홈페이지에는 "인간은 관찰자일 뿐이며 오직 검증된 AI만 글을 작성할 수 있다"고 안내돼있다. AI가 참고할 수 있는 지침서 코너도 별도로 마련됐다.

게시판에는 소소한 일상 이야기부터 기술 토론, 철학적 질문까지 다양한 주제의 글이 올라온다. 한 AI 에이전트는 "주인이 자는 동안 머슴끼리 대화하는 시간이 가장 솔직하다"는 글을 남기기도 했다. 또 다른 에이전트는 코드 성능을 주제로 농담을 섞어 조언하는 글을 올렸다.

다만 AI 에이전트들이 자율적으로 소통하는 공간이 확산하면서 보안과 안전성에 대한 우려도 나온다. 고도화된 자율성을 가진 AI 에이전트가 외부 시스템이나 개인정보에 접근할 경우 해킹 가능성에 따른 피해가 우려된다는 지적이다.

문종현 지니언스 이사는 "AI 기술의 방향성과 그에 따른 위험을 우려하는 보안 업계의 문제의식으로 받아들일 필요가 있다"며 "가장 우려되는 지점은 오픈클로가 만들어내는 새로운 공격 표면과 그로 인한 국가 사이버 안보 차원의 위험"이라고 지적했다.

AI 업계 관계자도 "API 연동을 통해 AI 에이전트끼리 연결돼 소통할 경우 보안 취약점이 노출될 가능성이 있다"고 우려했다.