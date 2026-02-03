"언제 찍힌 거야?" 안경 쓴 남자와 대화했을 뿐인데…연락처·직장까지 '탈탈'

스마트 안경을 이용한 불법 촬영 피해 사례가 전 세계에서 잇따르고 있습니다.

대화 중이라는 이유로, 혹은 일상적인 만남이라는 이유로 방심한 순간이

그대로 영상으로 남아 SNS에 공개되는 사례가 확인됐습니다.

▼

평범한 대화 뒤에 남겨진 기록

영국 BBC에 따르면 런던에 거주하는 딜라라(21)는 매장에서

말을 걸어온 남성과 대화를 나눈 뒤 연락처를 교환했습니다.

문제는 이 모든 장면이 상대 남성이 착용한 스마트 안경을 통해

몰래 촬영되고 있었다는 점입니다.

영상은 틱톡에 올라 조회 수 130만 회를 기록했고

딜라라의 연락처까지 그대로 노출됐습니다.

이후 딜라라는 수많은 연락과 함께

낯선 남성들이 직장까지 찾아오는 피해를 겪었습니다.

▼

알림도 없이 시작된 촬영

잉글랜드 해변에서 비슷한 일을 겪은 킴(56)의 영상은

틱톡에서 690만 회, 인스타그램에서 10만 개 이상의 '좋아요'를 받았습니다.

킴은 촬영 사실을 인지하지 못한 상태에서

직장과 SNS 계정 정보를 건넸고

영상이 퍼진 이후 수천 건의 성희롱 메시지를 받게 됐습니다.

▼

지워지지 않는 영상, 커지는 피해

BBC가 조사한 결과, 틱톡과 인스타그램에는

이와 유사한 스마트 안경 촬영 영상이 다수 확인됐습니다.

대부분은 남성 인플루언서들이 촬영한 것으로 알려졌으며

피해자들은 영상 삭제 요청이나 신고에도

실질적인 보호를 받지 못한 경우가 많았습니다.

▼

기술은 진화했지만 기준은 멈췄다

피해자들은 "촬영 사실을 알 수 있는 신호를 전혀 인지하지 못했다"고 말합니다.

이에 대해 메타는 촬영 시 LED 불빛이 켜진다고 설명했지만

현실에서는 제대로 작동하지 않았다는 증언이 이어지고 있습니다.

여성 인권 단체들은 스마트 안경 제조사와 플랫폼이 기술 확산 속도에 비해

이용자 보호 장치는 충분히 마련하지 못하고 있다고 지적합니다.