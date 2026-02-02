폭증하는 AI 데이터, 해법은 그저 '빛'[주末머니]

데이터센터 연결, '전기' 에서 '빛' 으로

인공지능(AI) 데이터센터 산업에서는 서버 간 데이터를 주고받는 연결 방식이

기존의 구리선에서 광섬유 로 빠르게 전환되고 있습니다.

이는 데이터가 오가는 통로가 기존보다 훨씬 빠르고 넓어지는 변화로,

업계에서는 일반도로가 고속도로로 바뀌는 것에 비유하고 있습니다.

AI 연산이 늘어나면서 데이터센터 내부에서

처리해야 할 데이터의 양이 급격히 증가했고,

이를 감당하기 위해 연결 방식 자체가 업그레이드되고 있다는 설명입니다.

메타가 쏘아 올린 신호탄

이 같은 변화는 빅테크 기업의 대규모 투자에서 분명하게 드러났습니다.

메타는 2030년까지 광섬유 케이블 전문기업인 코닝에

약 60억 달러 규모의 광섬유 케이블을 주문하겠다고 밝혔습니다.

이 소식이 전해진 직후 코닝의 주가는 하루 만에 16% 급등하며 시장의 관심을 반영했습니다.

메타는 2028년까지 AI 인프라 구축에 약 6000억 달러를 투자할 계획인데,

이 가운데 상당 부분이 데이터센터의 광(光) 연결 확대에 투입될 것으로 보입니다.

왜 '광'이 필요해졌을까?

AI 기술 확산으로 데이터센터 내부에서 오가는 데이터 트래픽은 폭발적으로 늘어나고 있습니다.

이에 따라 네트워크 속도 역시 400G에서 800G, 나아가 1.6T 수준까지 빠르게 높아지고 있습니다.

문제는 기존 구리선이 이러한 속도를 따라가는 데 물리적인 한계가 있다는 점입니다.

구리선은 전송 속도가 빨라질수록 신호가 약해지고 발열 이 커지며,

케이블 자체도 두꺼워져 고밀도 배선 환경에 불리합니다.

반면 광섬유 는 장거리에서도 신호 품질이 안정적 으로 유지되고, 전력 효율 이 높습니다.

케이블이 얇고 가벼워 대규모 데이터센터에 유리하며,

전자기 간섭에도 강해 안정적인 운영이 가능하다는 평가를 받고 있습니다.

핵심 키워드로 떠오른 CPO

이러한 흐름 속에서 올해 데이터센터 업계의 핵심 키워드로 떠오른 기술이 바로

CPO(Co-Packaged Optics, 광모듈패키징)입니다.

CPO는 스위치 칩과 광 연결 기능을 하나의 패키지로 통합한 네트워크 기술로,

AI 데이터센터에서 발생하는 대규모 트래픽 병목을 줄이는 데 목적이 있습니다.

엔비디아는 CPO 기반 실리콘 포토닉스 기술을 공개했으며,

해당 기술은 차세대 AI 가속기인 GB300에 적용되고 있습니다.

브로드컴 역시 차세대 CPO 솔루션을 선보이며 관련 시장 경쟁에 뛰어들었습니다.

빅테크 수요, 더 커진다

광 연결 수요가 늘어나는 배경에는 하이퍼스케일러로 불리는

초대형 클라우드 사업자들의 투자 확대가 있습니다.

코닝의 최고경영자(CEO)는

"내년에는 하이퍼스케일러가 우리의 가장 큰 고객군이 될 것"이라고 밝힌 바 있습니다.

실제로 고객들로부터 들어오는 문의의 대부분은

"어떻게 하면 더 많은 물량을 확보할 수 있느냐"는 내용으로,

광섬유 공급을 둘러싼 수요 압박이 커지고 있음을 보여줍니다.

증권가 전망은?

증권가는 AI 데이터센터의 광(光) 연결 확산 이 관련 기업들의 구조적인 수혜로 이어질 것으로 보고 있습니다.

KB증권은 광 연결 수혜 기업으로 마벨 테크놀로지, 루멘텀, 코히어런트, 크레도 테크놀로지, 암페놀, 파브리넷 등을 꼽았습니다.

이 가운데 루멘텀은 광 레이저 분야의 핵심 공급사로, 최근 1년간 주가가 약 395% 급등하며 시장의 주목을 받고 있습니다.

KB증권은 루멘텀의 2026~2028년 주당순이익(EPS) 연평균 성장률 전망치 역시 가장 높다고 평가했습니다.

마벨 테크놀로지는 CPO 기반 AI 가속기 설계를 담당하고 있으며,

코히어런트는 실리콘 포토닉스용 광소자,

크레도 테크놀로지는 전력 효율을 높인 고속 인터커넥트 솔루션을 공급하고 있습니다.

암페놀은 광 커넥터와 케이블 솔루션,

파브리넷은 고난도 광 부품 조립·양산을 담당하며,

이들 기업의 주요 고객으로는 엔비디아와 시스코 등이 거론됩니다.

구리 대신 광, 완전히 넘어갈까?

광 연결 은 중·장거리 구간에서 구리 보다 전력 소모가 적다는 장점이 있습니다.

그동안은 짧은 거리에서 비용 부담이 크다는 점이 단점으로 꼽혔지만,

최근에는 이를 보완한 업그레이드된 기술들이 속속 등장하고 있습니다.

증권가에서는 데이터센터가 확장될수록

구리 는 보드나 패키지 내부의 초단거리 영역에만 제한적으로 사용되고,