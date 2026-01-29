'두쫀쿠' 열풍 이용했더니 단숨에 '권장선' 회복…헌혈의집 '북적'

지난 23일 부산 헌혈의 집 서면센터에 전혈·혈소판 헌혈자에게 증정될 두바이 쫀득 쿠키가 놓여 있다. 연합뉴스 원본보기 아이콘

매년 겨울만 되면 혈액 수급에는 어김없이 '경고등'이 켜집니다.

한파에다 방학까지 겹치면서 헌혈의집을 찾는 발길이 눈에 띄게 줄어들기 때문인데요.

그런데 최근 분위기가 조금 달라졌습니다.

요즘 젊은 세대 사이에서 인기 폭발인 디저트 '두바이 쫀득 쿠키(두쫀쿠)'를 헌혈 답례품으로 제공하자,

헌혈 예약이 확 늘고 혈액 보유량도 단기간에 정상 수준으로 회복됐습니다.

두쫀쿠 답례에 혈액 보유량 '권장선' 회복

챗GPT 생성 이미지 원본보기 아이콘

28일 대한적십자사 광주전남혈액원에 따르면 현재 광주·전남 혈액 보유량은 평균 5.3일분 수준까지 올라왔습니다.

보건복지부가 권장하는 적정 혈액 보유 기준인 5일분을 웃도는 수치인데요.

불과 며칠 전만 해도 상황은 달랐습니다. 두쫀쿠 증정 행사가 시작되기 전, 해당 지역 혈액 보유량은 3.5일분에 그쳤습니다.

겨울방학으로 단체 헌혈이 줄어든 데다 한파까지 겹치면서 수급 불안이 커진 영향이죠.

혈액원은 이 상황을 타개하기 위해 지난 23일, 헌혈자에게 두쫀쿠를 제공하는 한시적 답례 이벤트를 기획했는데요.

결과는 즉각적으로 나타났습니다.

이벤트 당일 광주·전남 지역 헌혈자는 1181명으로 집계됐습니다.

지난해 하루 평균 헌혈자 수(523명)의 2.3배에 달하는 규모예요.

특히 헌혈의집 헌혈자는 하루 1002명으로 평소보다 2.6배 늘었고,

일부 센터에서는 하루 평균 20명 수준이던 예약자가 이날 하루에만 100명까지 증가하기도 했습니다.

시민들은 '오픈런' 해야 사는 두쫀쿠를 헌혈 한 번으로 받을 수 있으니 좋고

혈액원도 혈액난에서 벗어나니 정말 일석이조입니다.

'간호사 발품' 알려지자…부산 소상공인도 나섰다

챗GPT 생성 이미지 원본보기 아이콘

이 흐름은 다른 지역으로도 번지고 있습니다. 부산에서는 지역 카페들이 직접 두쫀쿠를 기부하며 힘을 보태고 있는데요.

대한적십자사 부산혈액원은 지난 23일 진행된 헌혈자 대상 두쫀쿠 추가 증정 이벤트 소식을 접한 뒤,

지역 카페들이 자발적으로 기부에 참여했다고 27일 밝혔습니다.

기부에 참여한 곳은 부산 서구의 '쿠키담', 연제구의 '더팬닝', 부산진구의 '데이오프데이' 등 입니다.

김가현 쿠키담 대표는 "부산은 다른 지역보다 혈액 보유량이 적다는 기사를 보고 마음이 쓰였다"며

"간호사분들이 직접 카페를 돌며 쿠키를 구했다는 이야기를 듣고, 조금이나마 보탬이 되고 싶었다"고 전했습니다.

부산혈액원 관계자는 "지역 소상공인들의 자발적인 참여가 헌혈자들에게 큰 격려가 되고 있다"고 밝혔습니다.

헌혈도 하고, 두쫀쿠도 받고…이번 겨울 '선한 오픈런'

헌혈 비수기를 맞아 부산혈액원은 지난 23일 하루 동안 헌혈의 집 13곳에서 전혈·혈소판 헌혈자를 대상으로 '두쫀쿠'를 제공하는 프로모션을 열었다. 사진은 부산 헌혈의 집 서면센터를 찾은 시민들이 헌혈을 위해 대기하고 있는 모습. 연합뉴스 원본보기 아이콘

이번 사례는 단순히 "쿠키 하나로 헌혈이 늘었다"를 넘어

요즘 세대의 관심 포인트를 정확히 짚어낸 캠페인이라는 점에서 의미가 큽니다.

혈액이 부족해지는 겨울철, 헌혈이 '해야 하는 일'에서 '하고 싶은 일'로 바뀌는 순간이 만들어진 건데요.

헌혈 참여가 늘수록 누군가의 생명을 살릴 가능성도 함께 커진다는 점에서, 정말 반가운 소식입니다.