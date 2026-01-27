"그만두겠다고 했지만"…조력 사망은 멈추지 않았다

캐나다 조력 사망, 자발성 논쟁 확대

캐나다에서 한 고령 여성이 의료적 조력 사망(Medical Assistance in Dying·MAID) 의사를

공식적으로 철회한 지 몇 시간 만에 사망한 사실이 알려지면서,

조력 사망 제도의 안전성과 운영 방식을 둘러싼 논란이 커지고 있다.

최근 캐나다에서는 제도 확대와 함께 환자 의사의 자발성 보장 여부를 두고

안정성 논쟁이 다시 불붙는 모습이다.

의료적 조력 사망 80대 여성 A씨 사례

지난 23일, 캐나다 온타리오주 의료적 조력 사망 검토위원회는 80대 여성 A씨 사례를 담은 조사 보고서를 공개했다.

보고서에 따르면 A씨는 수술 후 합병증으로 상태가 악화돼 완화 치료를 받던 중,

남편의 요청으로 조력 사망 절차가 시작됐다.

A씨는 초기에는 동의했으나 이후

"개인적·종교적 이유로 조력 사망을 원하지 않는다"

며 의사를 번복하고 완화 의료 지속을 명확히 요청했다.

그러나 완화 치료 요청은 받아들여지지 않았다.

남편은 '병간호 소진(caregiver burnout)'을 이유로 긴급 재평가를 요청했고,

그날 저녁 조력 사망이 집행됐다.

초기 평가 의료진은 즉각적인 긴급성이 부족하고

보호자 압박 가능성이 있다며 반대 의견을 냈지만,

이후 배정된 다른 두 명의 평가자가 적격 판정을 내리면서

절차는 그대로 진행됐다.

완화 의료·돌봄 대안 검토 부족

검토위원회는 보고서에서

▲결정 과정이 지나치게 짧았고

▲환자의 돌봄 환경

▲대체 가능한 치료·지원책

이 충분히 검토되지 않았다고 지적했다.

특히 조력 사망 요청과 평가 전반을 보호자가 주도했고,

환자가 독립적이고 자유롭게 의사를 표현했는지에 대한 기록이 부족했다는 점을 문제로 꼽았다.

라마나 코엘로 위원은

"이 사례에서 우선돼야 했던 것은 조력 사망이 아니라

완화 의료와 돌봄 지원의 강화였다"

며 병간호 부담이 환자의 결정에 영향을 미쳤을 가능성을 언급했다.

제도 확대 속 자발성 논란

캐나다는 2016년 조력 사망을 합법화한 이후 적용 대상을 단계적으로 확대해 왔다.

현재는 말기 환자뿐 아니라 만성 질환자와 중증 장애인까지 포함하고 있으며,

향후 정신질환 단독 사유 허용 여부를 두고도 논의가 이어지고 있다.

다만 제도 확대와 함께 ▲선택의 자발성 ▲충분한 치료·돌봄 대안 존재 여부에 대한 우려도 커지고 있다. 의료·돌봄 자원이 부족한 상황에서 조력 사망이 '대안 없는 선택'이 될 수 있다는 비판이다.

조력 사망 허용국 늘지만 '자발성·대안 치료' 검증 숙제로

의료적 조력 사망 또는 의사 조력 자살을 허용하는 국가는

캐나다를 비롯해 네덜란드, 벨기에, 룩셈부르크, 스페인, 콜롬비아, 뉴질랜드 등이 있다.

미국은 일부 주에서 제한적으로 허용하고 있으며,

스위스는 의사가 직접 약물을 투여하지 않는 형태의 조력 자살을 인정한다.

그러나 해외에서도 논란은 반복되고 있다.

네덜란드와 벨기에에서는 적용 범위가 치매 초기 환자나 정신질환 환자까지 확대되며

"죽을 권리가 치료와 돌봄의 실패를 가리는 수단이 되는 것 아니냐"

는 비판이 제기돼 왔다.

이번 캐나다 사례를 두고 현지 언론과 시민사회는

"조력 사망이 선택이 아니라 종착지가 되는 순간,



가장 취약한 사람들이 위험에 놓일 수 있다"

