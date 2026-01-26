"수도권 떠난 청년 취업자들, 6개월 버티면 720만원 더"

고용부 ‘2026 청년일자리도약장려금’ 시행 ■ 비수도권 6개월 재직 시 2년간 최대 720만원 지급 ■ 6개월 이상 고용 유지 기업에도 월 최대 60만원 ■"장기 정착으로 이어질지…" 실효성 주목

정부가 지방 소멸 위기 대응에 속도를 내고 있는 가운데 올해부터 비수도권에 취업한 청년이 6개월 넘게 재직할 경우, 2년간 최대 720만원 의 '청년일자리도약장려금'을 지급한다. 청년의 지방 정착을 유도하는 동시에 기업의 채용 부담을 덜겠다는 구상으로, 재정 투입 대비 실효성에 관심이 집중된다.

고용노동부는 26일부터 2026년도 청년일자리도약장려금 사업을 시행한다고 밝혔다. 청년일자리도약장려금은 중소기업이 청년을 채용해 일정 기간 고용을 유지하면 기업과 청년 모두에게 인센티브를 제공하는 제도다. 올해부터는 정책 방향을 보다 명확히 하기 위해 지원 유형을 수도권과 비수도권으로 이원화했다.

비수도권 취업 청년, 2년간 최대 720만원

가장 눈에 띄는 변화는 청년 개인에 대한 지원 확대다. 비수도권 중소기업에 취업해 6개월 이상 재직 한 청년은 최대 2년간 근속 인센티브 를 받을 수 있다. 기존 최대 480만원이던 지원 한도는 지역에 따라 최대 720만원까지 상향 됐다.

다만 지역 구분에 따라 지원금 규모가 다르다. 일반지역·우대지역·특별지역으로 차등화해 비수도권에 취업한 청년은 2년간 각각 480만원, 600만원, 720만원까지 지원받을 수 있다. 수도권 대상 기업에 취업한 청년은 별도의 근속 인센티브가 없다.

기업에도 월 최대 60만원…채용 유인 강화

기업을 대상으로는 기존과 같은 수준의 지원금이 지급된다. 청년을 고용하고 6개월 이상 고용을 유지한 기업에게는 1년간 최대 720만원(월 60만원)이 인센티브로 제공된다. 수도권 유형은 취업애로청년(4개월 이상 실업·고졸 이하 학력 등) 채용한 5인 이상 우선지원대상기업이 지원 대상이다. 비수도권 유형엔 청년 채용 우선지원대상기업·산업단지 입주 중견기업이 지원 대상 기업으로 포함된다.

임영미 노동부 고용정책실장은 "일자리와 높은 임금이 수도권에 집중된 상황에서 청년일자리도약장려금이 지방 내 양질의 일자리 창출을 지원하고, 지방에서 청년들이 취업하고 성장하는 데 도움이 될 것으로 기대한다"고 말했다.

'정착' 여부가 관건

다만 정책 효과를 두고는 신중한 시각도 나온다. 단기적인 금전 지원이 실제로 청년들의 장기 정착으로 이어질지는 지켜봐야 한다는 지적이다. 결국 지역 내 산업 경쟁력과 주거·문화 인프라 개선이 병행되지 않으면 인센티브의 효과는 제한적일 수 있다는 분석이다. 그럼에도 정부가 청년 고용 정책을 수도권 분산이라는 구조적 문제 해결과 직접 연결시켰다는 점에서 의미 있는 시도라는 평가가 나온다.