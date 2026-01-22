왜 그렇게 나가나 했더니…서학개미 2800만원씩 벌었네

해외 주식 양도 차익을 거둬 세금을 낸 서학개미가 지난해 처음으로 50만명을 넘은 것으로 나타났다. 미국 증시 강세와 달러 자산 투자 수요가 맞물리며 1년 만에 2.5배 이상 불어난 것이다.

22일 국세청이 박성훈 국민의힘 의원에게 제출한 자료에 따르면 2024년 귀속 해외주식 양도소득세 신고 인원은 52만3709명으로 집계됐다. 전년(20만7231명)보다 152.7% 폭증하며 역대 처음 50만명을 넘겼다.

해외 주식 투자자들은 매년 종목별 수익과 손실을 합친 순수익을 다음 해 5월 국세청에 신고하고, 순수익에서 250만원을 공제한 금액에서 22%를 양도소득세(지방세 포함)로 낸다.

양도소득세를 낸 서학개미가 크게 늘어난 것은 미 증시 활황 등의 영향으로 분석된다. 2024년 한 해 동안 미국 S&P지수와 나스닥지수는 각각 23.3%, 28.6% 상승했다. 같은 기간 코스피는 9.6%, 코스닥은 21.7% 하락했다.

팬데믹(세계적 대유행) 이후 계속된 돈 풀기로 갈 곳 없는 자금이 증시로 몰리면서 개인투자자들이 미국 증시 투자 열풍을 주도했다.

작년 양도세 신고 50만명 돌파

1년만에 2.5배 이상 늘어 美증시 활황에 수익 증가

총 양도차익 14조4212억원

전년보다 303% 늘어나 1인당 양도차익 2800만원

전년보다 1000만원 이상 증가 연합뉴스

그 결과 해외주식 양도소득세 신고자는 2020년 13만9909명에서 2021년 24만2862명으로 늘었고, 2022년 증시 침체에 10만374명으로 쪼그라든 뒤 2023년(20만7231명) 다시 20만명대 진입했다. 2020년과 비교하면 4년 새 3.7배로 늘어난 수준이다.

해외 주식 투자로 거둔 이익도 크게 늘었다. 이들이 신고한 총 양도차익은 2024년 14조4212억원으로 집계됐다. 전년(3조5772억원)보다 303.1% 늘어난 수준이다. 양도차익을 신고자로 나눈 1인당 양도차익은 2800만원꼴이다.

1인당 양도차익은 2020년 2100만원에서 2021년 2800만원으로 늘었다가 2022년 1100만원으로 줄었다. 2023년 1700만원으로 늘어난 뒤 지난해 1000만원 이상 더 증가한 것이다.

고환율에도 서학개미들은 해외 증시 투자 규모를 계속해서 늘리고 있다. 한국예탁결제원에 따르면 2022년 442억달러 수준이던 미국 주식 보관액은 2023년 680억달러로 늘었고, 2024년 1121억달러로 폭발적으로 증가했다. 작년 말에는 이보다 늘어난 1636억달러로 집계됐다.

강한 달러 수요로 변동성이 커진 외환시장 방어를 위해 정부는 내달 임시국회에서 '국내시장 복귀계좌(RIA)' 신설을 추진한다. 각 증권사에서 RIA를 개설한 서학개미들은 해외 주식 계좌에 있던 해외 주식을 이 계좌로 이체한 뒤 여기서 해외 주식 매도와 환전, 국내 주식 매수를 하면 해외주식 양도소득을 공제받을 수 있다.

1인당 매도 금액 5000만원이 한도로, 올 1분기 복귀 시 양도차익에 대해 100% 비과세하고 2분기와 3분기 복귀 시 각각 80%·50% 감면하는 등 국장에 조기 복귀할수록 감면 혜택은 커진다.