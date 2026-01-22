박근혜 한마디에…장동혁 단식 중단

박근혜 전 대통령이 22일 국회에서 더불어민주당의 통일교·공천헌금 특검 수용을 요구하며 여드레째 단식 농성 중인 장동혁 국민의힘 대표를 방문해 대화하고 있다. 2026.1.22 김현민 기자 원본보기 아이콘

박근혜와 3분 면담…朴 단식 중단 권유에 수락

박근혜 전 대통령이 22일 장동혁 국민의힘 대표를 찾아 단식을 중단하라고 권유했다. 장 대표는 "더 길고 더 큰 싸움을 위해 오늘 단식을 중단한다"며 8일째 단식을 이어가던 단식을 끝내고 병원으로 이송됐다.

박 전 대통령은 이날 오전 국회 로텐더홀을 찾아 8일째 단식을 이어가고 있는 장 대표를 만나 3분가량 대화를 나눴다. 그는 장 대표에게 "물과 소금만 드시면서 단식을 하신다는 말을 들어 많이 걱정했다"며 "훗날을 위해 단식은 이제 멈추고 건강을 회복하셨으면 한다"고 말했다.

여드레째 단식을 이어오던 장동혁 국민의힘 대표가 22일 국회 로텐더홀에서 단식을 중단한 뒤 병원으로 이동되고 있다. 2026.1.22 김현민 기자

朴 "대표 단식 불구 아무반응 없는 정부·여당, 정치 도의상 있을 수 없는 일"

이어 "비록 장 대표가 요구하신 통일교와 공천 비리에 대한 특검을 정부·여당이 받아주지 않아 아무것도 얻지 못하는 단식이 아니냐 비난할 수도 있다. 그러나 절대 그렇지 않다"며 "정치인으로서 옳다고 생각한 것에 대해 목숨을 건 투쟁을 한 점에 대해 국민이 대표의 진정성을 인정할 것"이라고 했다.

정부·여당을 향해선 "대표의 단식에도 불구하고 아무런 반응을 하지 않는 것은 정치 도의상 있을 수 없는 일"이라고 비판했다.

'통일교·공천헌금' 쌍특검법 수용을 촉구하며 여드레째 단식을 이어간 장동혁 국민의힘 대표가 22일 국회에서 단식을 중단하고 병원으로 이송되고 있다. 2026.1.22 김현민 기자

장동혁 "이재명 폭정 향한 국민의 탄식, 오늘부터 들불처럼 타오를 것"

당 중진 의원과 의료진 등의 잇따른 단식 중단 요구를 거부하던 장 대표는 박 전 대통령 방문 직후 병원 이송을 결정했다.

장 대표는 국회 로텐더홀에서 "더 길고 더 큰 싸움을 위해 오늘 단식을 중단한다"며 "부패한 이재명 정권과 더불어민주당의 폭정을 향한 국민의 탄식은 오늘부터 들불처럼 타오를 것이다. 진정한 단식은 오늘부터가 시작"이라고 했다.