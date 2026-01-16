"아침 사과는 금이라길래" 너무 먹었나…한국인, 당 섭취 1위 원인 '사과'

"당 줄여야 한다"는 말, 하루에도 몇 번씩 듣지만

정작 어디서 당을 가장 많이 섭취하고 있는지는 잘 모르는 경우가 많습니다.

최근 공개된 질병관리청 국민건강통계를 보면,

조금 의외의 결과가 나왔습니다.

한국인이 평균적으로 가장 많은 당을 섭취하는 식품 1위는 '사과'였습니다.

당 섭취 1위 사과, 2위는 탄산음료

질병관리청이 1세 이상 6802명을 대상으로 분석한 최신 국민건강통계에 따르면

2024년 기준 국내 당 섭취 주요 급원식품(영양소를 주로 공급하는 식품)은 다음과 같습니다.

1위 사과

하루 당 섭취량: 3.93g, 섭취 분율: 6.9%

2위 탄산음료

하루 당 섭취량: 3.55g, 섭취 분율: 6.2%

3위 우유

하루 당 섭취량: 3.40g, 섭취 분율: 5.9%

사과가 1위라는 점만 보면 "과일도 당이 많아서 안 좋은 것 아니냐"는 생각이 들 수 있습니다.

하지만 전문가들의 설명은 조금 다릅니다.

에너지는 쌀, 단백질·지방은 돼지고기

당뿐만 아니라 에너지·단백질·지방·나트륨의 주요 급원식품도 함께 살펴볼 필요가 있습니다.

한국인의 에너지 주요 급원식품 1위는 멥쌀이 차지했습니다.

멥쌀을 통한 1일 에너지 섭취량은 428.5㎉였으며 섭취 분율은 23.2%였습니다.

돼지고기(101.9㎉·5.5%), 빵(68.6㎉, 3.7%)이 뒤를 이었습니다.

단백질 급원식품은 돼지고기가 섭취량 8.82ｇ, 섭취 분율 12.3%로 1위였고

2위는 멥쌀(8.02ｇ·11.2%), 3위는 닭고기(6.99ｇ·9.7%)가 차지했습니다.

지방 급원식품 1위도 돼지고기였으며 섭취량은 1일 6.75ｇ, 섭취 분율은 12.9%였습니다.

소고기(5.20ｇ·9.9%)와 콩기름(4.00ｇ·7.6%)이 2,3위를 차지했습니다.

주요 나트륨 급원식품은 소금이었습니다.

소금을 통한 1일 나트륨 섭취량은 490.4㎎으로 하루 중 전체 나트륨 섭취량의 15.6%를 차지했습니다.

(배추)김치가 2위로 섭취량 357.5㎎(11.4%), 간장이 3위로 섭취량 325.8㎎(10.4%)였습니다.

"당보다 중요한 건 혈당 스파이크"

전문가들은 단순히 당 섭취량만 보고 식품을 판단하면 안 된다고 말합니다.

오승원 서울대병원 가정의학과 교수는

"당 급원식품으로서 과일과 빵, 탄산음료를 동일선상에 놓고 비교하기는 어렵다"고 했는데요.

핵심은 혈당지수(GI)와 혈당부하지수(GL)입니다.

사과는 GI·GL 지수가 비교적 낮고 섬유질과 항산화 물질 풍부해

혈당을 천천히 올립니다.

반면 빵·탄산음료는 정제 탄수화물, 액상당 위주로

식후 비정상적인 혈당 스파이크 유발 가능성 높습니다.

오 교수는 "사과는 탄산음료보다 건강에 미치는 해가 적다"고 강조했습니다.

'당을 줄여라'보다 '어떤 당이냐'가 중요