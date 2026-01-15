"새해 고민 상담은 여기서…" MZ들 새벽부터 오픈런

"매년 초 새해 기념으로 신년운세를 보러 다녀요"

"좋은 풀이는 듣고 나쁜 말은 액땜했다 생각해요"

직장인 이현서씨(27)는 최근 인터넷으로 990원을 주고 신년운세를 봤다. 이씨는 "새해를 맞아 올 한해는 어떤 흐름일지 살펴보고, 전체적인 삶의 방향도 뒤돌아볼 겸 재미로 사주를 봤다"며 "용하다는 곳은 예약이 어려워 온라인으로 일단 간단히 보려고 했다"고 말했다.

취업준비생 나모씨(29)도 신년운세를 볼 예정이다. 나씨는 "매년 초 새해 기념으로 신년운세를 보러 다닌다"며 "1월부터 12월까지 월별 귀인, 사고 수 등을 쭉쭉 알려주는데, 좋은 풀이는 받아들이고, 나쁜 말은 액땜했다 생각하고 흘리는 편"이라고 했다. 이어 "마음이 힘들고 불안한 시기에 나름 도움이 되는 듯하다"고 덧붙였다.

"올해는 괜찮겠지?" MZ세대 신년 맞아 '사주보기' 열풍

신년을 맞아 연초에 사주나 운세를 보는 문화가 MZ세대(밀레니얼+Z세대)의 신년 트렌드로 자리 잡고 있다. 새해를 시작하며 불안을 덜고 삶의 방향성을 점검하기 위한 '액땜형 문화' 중 하나로 풀이된다.

"하루에 딱 10팀" 새벽부터 대기줄… 소문난 점집, 대기·예약 필수

사주 및 운세 가게들도 젊은 층의 방문을 부쩍 체감하고 있다. 사주풀이가 잘 들어맞는 점집은 대기나 예약이 기본이다. 서울 용산구의 한 점집 앞은 14일 새벽부터 대기하는 이들로 줄을 이뤘다. 예약을 따로 받지 않고 하루에 10팀 내외로 손님을 받아서다.

비싼 복채 부담, 저렴한 전화·온라인 사주보기도 인기

1인당 5만~10만원의 복채가 드는 대면 점집에 비해 저렴한 가격에 즉각적으로 운세 풀이를 받을 수 있는 전화 사주나 온라인 사주를 재미로 보기도 한다. 대학생 최모씨(25)는 "올해가 적토마의 해로, 띠·사주별 운세를 확인해 병오년의 강한 기세를 잘 잡아야 한대서 네이버에서 신년운세를 간단하게 확인했다"고 말했다.

고민 말하기 어려운 사회…사주·운세 보며 위안

김헌식 문화평론가는 "사주·운세가 미래 전망이 불확실하고 경제적으로 어려운 상황 속에서 한해를 잘 버텨나갈 수 있도록 자기 위안을 삼는 동기부여 콘텐츠 중 하나로 자리 잡았다"며 "한국 사회 특성상 고민이나 문제를 터놓고 상담하는 문화가 덜하기 때문에 사주나 운세를 보며 위안으로 삼는 것"이라고 분석했다.