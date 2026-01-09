영상은 단 1개, 매년 2억 벌어들였다…직장인 연봉보다 나은 '타닥타닥 벽난로'

10여년 전 올린 단 하나의 영상으로 해마다 2억원에 달하는 수익을 올리고 있는 것으로 추정되는 유튜버가 화제가 되고 있습니다.

'Fireplace 10 hours'(벽난로 10시간) 유튜버 채널. 단 한 개의 영상만이 업로드 돼 있다. 유튜브. 원본보기 아이콘

8일 업계에 따르면 'Fireplace 10 hours'(벽난로 10시간)이라는 이름의 유튜버는 지난 2016년 10월 2일 '벽난로 10시간 풀HD'라는 제목의 영상을 자신의 유튜브 채널에 올렸는데요.

루마니아에서 개설된 것으로 알려진 이 채널에는 이후 추가 영상이 게재되지 않았지만, 구독자는 11만6000명을 돌파했고 누적 조회 수는 1억5000만회를 넘어섰습니다.

영상은 제목 그대로 장작이 타오르는 벽난로의 모습만 10시간 동안 보여줍니다. 장작이 타오르는 모습과 함께 타닥거리는 소리가 이어지는 것이 특징인데요.

이 영상은 일반 가정집이나 카페, 레스토랑 등 다양한 공간에서 따뜻하고 아늑한 분위기를 연출하기 위해 주로 재생된 것으로 보입니다.



특히 겨울철과 크리스마스 시즌에 많은 인기를 끌었는데요. 또 불을 보며 휴식을 취하는 이른바 '불멍'이나, 수면을 유도하기 위한 목적 등으로도 쓰인 것으로 보입니다.

지난 2일 한 가상자산 플랫폼 운영자는 영상의 조회 수를 토대로 해당 채널 운영자가 광고 등을 통해 약 125만달러(한화 약 18억원)의 수익을 벌어들였을 것으로 추정했는데요.



그의 추산에 따르면 이 단순한 영상이 연평균 2억원에 달하는 수익을 올린 셈입니다.

유튜브 알고리즘은 단순 조회 수보다 시청 지속 시간을 더 중요하게 평가하는 것으로 알려져 있다. 로이터연합뉴스 원본보기 아이콘

유튜브 알고리즘은 단순 조회 수보다 시청 지속 시간을 더 중요하게 평가하는 것으로 알려졌습니다.



자극적인 내용으로 클릭을 유도하는 콘텐츠보다 사용자가 오래 머무는 콘텐츠가 자연스럽게 광고 노출 횟수도 증가하는 등 수익 측면에서 더 효과적이라는 것인데요.

챗GPT 생성 이미지 원본보기 아이콘

해당 영상은 시청자들이 백색소음처럼 장시간 틀어놓는 방식으로 활용하는 점, 일회성 시청에 그치지 않고 겨울 시즌마다 반복 재생되는 점 등을 고려할 때 꾸준한 트래픽을 확보해 높은 수익을 올렸을 것이라는 분석입니다.



비슷한 방식으로 빗소리, 파도 소리 등 자연의 소리를 담은 영상들도 수면이나 휴식을 도와주는 영상으로 장시간 재생되며 인기를 얻고 있습니다.

'오래 켜두는 영상 하나'가 큰돈을 벌어들였네요. 연봉보다 더 나은 단 하나의 영상, 직장인들이라면 부러운 소식 아닐까 싶습니다.