"박나래 '나비약'에 심장 쿵쿵… 끊기 힘든 마약이었다"

직접 먹어본 현직 의사의 고백 방송인 박나래가 일명 '주사 이모'에게 불법 진료를 받고 마약류 식욕억제제 '나비약'을 처방받았다는 의혹에 휩싸인 가운데 현직 의사가 해당 약물의 위험성을 공개적으로 경고하고 나섰다. 그는 나비약을 직접 복용했던 경험을 전하며 "효과는 확실하지만, 마약과 같아 끊기가 어려웠다"고 말했다.

방송인 박나래가 지난달 16일 직원 갑질 및 불법 의료 행위 등 각종 의혹에 대해 직접 입장을 밝히고 있다. 유튜브 채널 '백은영의 골든타임' 캡처 원본보기 아이콘

"20㎏ 감량 성공, 효과가 확실한 이유는…"

최근 유튜브 채널 '동네 의사 이상욱'에는 '운동으로 뺐다더니…유명 유튜버의 다이어트약, 의사인 저도 사실 먹어봤습니다'라는 제목의 영상이 게재됐다.

영상에서 내과 전문의 이상욱 원장은 "요즘 박나래씨 때문에 연예인들 파장이 커졌다. 거기에 나비약이 이슈가 돼서 얘기를 많이 하더라"라며 "나비 모양으로 생겨서 '나비약'인데 이게 엄청나게 큰 문제가 있다"고 말문을 열었다.

이상욱 피부과 원장이 마약류 식욕억제제 '나비약'의 위험성을 경고하고 있다. 유튜브 채널 '동네 의사 이상욱' 캡처 원본보기 아이콘

그는 "제가 옛날에 90㎏ 넘게 나갔다. 아기 코끼리 몸무게가 100㎏인데 안 되겠다 싶어서 나비약을 처방받아서 먹은 적이 있다"며 "(나비약으로) 20㎏을 뺐다. 효과는 너무 좋다"고 했다.

다만 이 원장은 "제가 다이어트 진료를 안 하게 된 이유가 여기에 있다"고 했다. 이 원장은 나비약 섭취를 도둑을 맞닥뜨린 상황에 비유하며 "놀라면 심장 박동이 두근두근한다. 그런 상황에 먹고 싶겠나. 식욕이 없다. 식은땀도 막 나고 잠도 안 온다. 이 증상이 나비약을 먹으면 똑같이 나타난다"고 설명했다.

이어 "나비약의 가장 큰 효과는 중추신경계에 작용해 노르에피네프린을 항진시키면서 체내 대사를 빨라지게 하는 것"이라며 "지방 연소에 도움이 되고 식욕이 떨어지니까 체중 감량 효과가 굉장히 크다"고 부연했다.

"필로폰·암페타민과 같아… 끊으면 불안하고 내성도 생겨"

이 원장은 나비약 부작용으로 '중독성'을 꼽았다. 그는 "나비약은 끊기가 어렵다. 마약이랑 똑같다"며 "펜터민은 필로폰, 암페타민이랑 화학 구조가 거의 똑같다. 마약이라 해도 과언이 아니다. 끊으면 불안하고, 내성이 생긴다"고 말했다.

그러면서 "저는 나비약을 6주 정도 먹었는데도 끊을 때 너무 힘들었다. 먹는 동안엔 2~3시간 자도 각성돼서 안 피곤했는데 끊는 순간 너무 피곤해진다. 시체처럼 잠만 자도 피곤하다. 정상화되는 데 3~4주 걸렸다"고 덧붙였다.

방송인 박나래(왼쪽)와 유튜버 입짧은햇님. JDB엔터테인먼트·입짧은햇님 인스타그램 원본보기 아이콘

박나래는 전 매니저의 갑질 폭로와 함께 의료 면허가 없는 이른바 '주사 이모'라는 인물에게 의료기관이 아닌 장소에서 주사를 맞고, 처방전 없이 약을 받았다는 논란에 휩싸였다. 먹방 유튜버 입짧은햇님 역시 '주사 이모'로부터 다이어트약 처방을 받은 것으로 알려졌다. 이에 박나래와 입짧은햇님에 대해 의료법 및 마약류관리법을 위반했다는 취지의 고발장이 접수됐으며, 강남경찰서와 마포경찰서가 사건을 배당해 수사에 착수했다.