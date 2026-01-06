"어차피 다 제주 귤 아니야?" 알고 봤더니…올해 1만6000t 와르르 쏟아진 '이것'

올해부터 국내에 들어오는 미국산 만다린에 무관세가 적용됨에 따라 수입 물량이 급증하면서 제주 농민단체들이 정부와 제주도에 대응을 요구하고 있다.

미국산 만다린 무관세 수입 본격화…제주 감귤산업 '위기'

5일 제주도에 따르면 2012년 한·미 자유무역협정(FTA) 발효로 미국산 만다린의 수입 관세율을 당시 144%에서 매년 9.6%씩 단계적으로 인하하기로 해 올해 기준 수입 관세가 없어졌다.

미국산 만다린의 관세율 인하로 가격이 낮아지면서 수입 물량도 매년 점차 증가하고 있다. 미국산 만다린 수입 물량은 2017년 0.1t, 2018년 8.3t, 2019년 152.1t, 2020년 511.8t, 2021년 728.5t 등이다. 이후 관세율이 20% 미만으로 낮아진 2024년 3099.3t, 관세율이 9.5%인 지난해에는 7619t이 수입됐다. 무관세가 적용된 올해의 경우 1만6000t의 미국산 만다린 수입이 목표된 것으로 알려졌다.

미국산 만다린은 주로 1∼6월 국내 판매가 이뤄지는데, 이 시기 유통이 겹치는 제주 만감류의 시세에 영향을 미칠 것으로 예상된다. 제주산 만감류 가운데 한라봉과 레드향은 1월부터 5월까지 출하되고, 카라향은 4월 중순에 출하가 이뤄진다. 일부 하우스 재배 감귤의 출하는 5월부터 시작된다.

감귤 농가, 신속 대응 촉구

제주시 도평동의 한 밭에서 농민들이 감귤을 수확하는 모습. 연합뉴스 원본보기 아이콘

제주감귤연합회·제주도농업인단체협의회·전국농민회총연맹 제주도연맹 서귀포농민회·한국후계농업경영인 제주도연합회·제주녹색당 등 지역 농민단체들은 최근 공동성명을 통해 "제주 감귤 산업이 절체절명의 기로에 서 있다"고 밝히며 정부와 제주도의 신속한 대응을 촉구했다. 이들은 수입 감귤류 실태조사 및 대응 방안 연구를 통해 출하 시기 다변화, 품질 개선, 소비자 수요 기반 품종 개발, 인지도 제고 전략 등 종합적 대응책을 마련해야 한다고 제안했다.

이에 제주도는 제주산 만감류 출하 시기에 맞춰 홍보를 강화하고 온라인 유통 플랫폼에 제주 감귤 전용관을 확대 개설할 예정이다. 또 고향사랑기부제와 연계한 홍보 및 설 명절 프리미엄 선물용 시장 공략에 집중한다. 산지 직송과 신선 배송 체계를 개선해 품질 경쟁력도 높일 방침이다. 이와 함께 민관 합동 수급관리 협의체를 운영해 출하 및 유통 동향을 상시 점검하고 자유무역협정(FTA) 피해보전직불금 제도의 기간 연장을 정부와 국회에 지속해서 건의할 계획이다.