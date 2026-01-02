검진 필수였던 '흉부 엑스레이'…이제 50세 이상만 받는다고?

흉부 엑스레이, 전 국민 필수 검진에서 제외

그동안 국가건강검진에서 모든 성인이 일률적으로 받아왔던

흉부 방사선(엑스레이) 검사가 앞으로는 50세 이상만 정기적으로 받는 항목으로 바뀝니다.

보건복지부는 31일 열린 2025년 제3차 국가건강검진위원회에서 이러한 내용을 담은

'국가건강검진 흉부 방사선 검사 개선방안'을 심의·의결했다고 밝혔습니다.

"비용은 큰데 효과는 낮다" 판단

흉부 엑스레이 검사는 그동안 주로 폐결핵 조기 발견을 목적으로 시행돼 왔습니다.

그러나 실제 폐결핵 발생률은 매우 낮은 수준에 머물러 왔습니다.

복지부에 따르면 국내 폐결핵 유병률은 약 0.04%,

2023년 기준 국가건강검진을 통해 폐결핵이 발견된 비율은 0.03%에 불과했습니다.

반면 해당 검진에 소요되는 비용은 상당했습니다.

흉부 방사선 검사에만 연간 1,426억 원이 투입됐으며,

이는 전체 국가건강검진 비용의 약 21%를 차지하는 규모입니다.

여기에 더해 일반 진료 과정에서 흉부 엑스레이를 촬영하는 인원도 연간 900만 명에 달해,

중복 검사로 인한 비효율성도 지속해서 제기돼 왔습니다.

20~49세 제외, 고위험 70개 직종은 한시적 지원

이번 개편안에 따라 2027년부터 흉부 방사선 검사는 50세 이상에 대해서만 정기적으로 실시됩니다.

20세에서 49세 사이 연령대는 원칙적으로 검진 대상에서 제외됩니다.

다만, 결핵 관리의 공백을 최소화하기 위해 감염 위험이 높은 고위험 직업군은 예외적으로 한시적 지원을 받게 됩니다.

고위험 직업군에는 ▲의료인 등 법적으로 결핵 검진 의무가 있는 직종 ▲감염병 취약 사업장 근무자 ▲호흡기 유해인자 취급자 등 한국고용직업분류 기준 70개 직종 포함

제도 정비 거쳐 2027년부터 본격 적용

보건복지부는 고위험 직업군 선별을 위한 법적·제도적 검토를 비롯해,

검진 대상자 데이터 구축과 시스템 개편,

건강검진 실시기준 개정 등을 진행할 계획입니다.

이를 위해 약 1년간의 준비 기간을 거쳐,

2027년부터 새로운 기준을 본격 적용한다는 방침입니다.

국가건강검진, '근거 중심'으로 정비

복지부는 이번 흉부 방사선 검사 개편을 시작으로,

질병 구조 변화와 의학적·과학적 근거, 검사 효과성을 종합적으로 검토해

효과성이 낮은 기존 검진 항목은 개편하고,

필요한 신규 항목은 시범사업을 거쳐 도입하는 등

국가건강검진 제도를 체계적으로 정비해 나가겠다고 밝혔습니다.