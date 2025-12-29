옷장 열었더니 최대 300만원씩 '따박따박'…요즘 유행 중인 '이 부업'

[ 옷장이 '수입원'이 되는 시대 ]

미국 Z세대 사이에서 옷과 가방을 빌려주고 수익을 얻는

이른바 의류 대여 부업이 빠르게 확산하고 있습니다.

사용하지 않는 물건으로 생활비를 보태고

필요한 사람은 고가 아이템을 합리적으로 이용하는 구조입니다.

▼

① 옷 빌려주고 한 달 최대 2000달러

SORA 생성 이미지 원본보기 아이콘

CNN에 따르면 뉴욕 맨해튼에 사는 에밀리 나세(30)는

패션 공유 플랫폼 픽클을 통해

자신의 옷과 액세서리를 대여하며

500달러에서 최대 2000달러를 벌고 있습니다. 한 달 최소에서 최대를 벌고 있습니다.

샤넬 미니 지갑은 1년 동안 거의 매주 대여될 정도로 인기가 높았고

그는 이 수익을 주로 집세와 생활비에 사용하고 있다고 밝혔습니다.

▼

② 빌리는 사람도 합리적인 선택

SORA 생성 이미지 원본보기 아이콘

의류 대여는 이용자 입장에서도 부담을 줄이는 방법입니다.

로스앤젤레스에 거주하는 사만다 메이슨(31)은

"당일 대여가 가능하고, 샤넬이나 미우미우 같은 고가 브랜드도

정가를 내지 않고 사용할 수 있다"고 말했습니다.

소유보다 경험을 중시하는 소비 방식이

젊은층 사이에서 빠르게 자리 잡고 있는 모습입니다.

▼

③ Z세대식 '현실적인 명품 소비'

SORA 생성 이미지 원본보기 아이콘

토마이 세르다리 뉴욕대학교 마케팅 교수는

젊은 세대가 고가 소비 대신 대여를 택하는 배경으로

높아진 생활비와 경제적 불안을 꼽았습니다.

그는 "밀레니얼 세대가 공유경제를 확산시켰다면

Z세대는 이를 실질적인 생계 전략으로 발전시키고 있다"고 설명했습니다.

▼

④ 부업이 일상이 되고 있습니다

SORA 생성 이미지 원본보기 아이콘

미국 금융정보업체 뱅크레이트 조사에 따르면

미국 성인 4명 중 1명이 부업을 하고 있으며

Z세대의 부업 참여율은 34%로 가장 높았습니다.

한국에서도 20·30대를 중심으로

부업 참여가 절반 가까이로 늘어나며

추가 수입을 확보하려는 움직임이 확산하고 있습니다.

옷은 더 이상 단순한 소비재에 머물지 않습니다.

Z세대에게 옷장은 취향을 드러내는 공간을 넘어섭니다. 쓰지 않는 물건을 활용해 새로운 가치를 만들고

그 과정에서 수익까지 연결하는 방식으로 진화하고 있습니다.