"면치기 안 해요"…한 달 만에 1억뷰 찍은 에스파 신라면 광고

걸그룹 에스파(aespa)가 출연한 농심 신라면 광고가 공개 한 달 만에 유튜브 조회수 1억 뷰를 훌쩍 넘겼어요.

기존 라면 광고와는 전혀 다른 방식이 통했다는 평가가 나와요.

카리나는 '신라면 비하인드' 영상에서 "원래 면치기를 안 하지 않느냐"는 스태프에 질문에 "얼굴에 튀는 걸 싫어해서 면치기를 안 한다"고 밝혔다. 이전에도 "면치기는 싫어한다"는 카리나 소신 발언이 화제가 된 바 있다. 에스파 공식 유튜브 원본보기 아이콘

얼마나 대단한 기록이야?

26일 기준 누적 조회수 1억4400만 회.

지난달 19일 공개 → 약 한 달 만

농심이 만든 신라면 광고 중 역대 최고 기록

왜 이렇게 잘 나갔을까?

에스파의 신라면 광고가 유튜브 누적 조회수 1억4400만회를 넘겼다. 신라면 광고 캡처 원본보기 아이콘

신라면 글로벌 앰배서더로 활동하고 있는 에스파. 농심 제공. 원본보기 아이콘

브랜드 파워 + K팝 팬덤의 만남이 결정적이었어요.

신라면: 1991년부터 국내 라면 1위, 40년 가까운 브랜드 역사

에스파: 북미·유럽·아시아 전역에 팬층을 가진 글로벌 K팝 그룹

이번이 신라면 첫 글로벌 앰배서더 기용, 세계 시장 공략용 카드였어요.

뭐가 달랐어?

제품 설명 대신 뮤직비디오 형식으로 연출

90년대 영국 걸그룹 스파이스 걸스 히트곡을 재해석한 음악 사용

라면 봉지 열고 물 붓는 동작을 안무로 만든 '신라면 댄스'가 화제

해외 반응도 뜨겁다?

미국·중국·일본·유럽·동남아 등 주요 수출국 중심으로 송출

짧은 영상이 쇼츠·SNS로 확산

→ 실제 노출 규모는 집계 수치보다 더 클 거란 분석도 나와요.

광고만 한 게 아니라고?

에스파가 신라면 광고를 촬영하고 있다. 에스파 유튜브 원본보기 아이콘

농심은 굿즈형 제품 전략도 함께 펼쳤어요.

'신라면 에스파 스페셜 패키지' 출시

에스파와 신라면에 대해 언급된 숏츠들. 유튜브. 원본보기 아이콘

중국 시작 → 한국·호주 등으로 확대

멤버별 디자인, 포토카드 동봉 → 팬덤 소비 정조준

이 사례, 왜 중요해?

업계에선 이번 성과를 농심의 IP 협업 마케팅이 본격적으로 먹히기 시작한 신호로 봐요.

앞서 넷플릭스 애니메이션 '케이팝 데몬헌터스'와 협업

지난 8월 31일 인천국제공항 제2여객터미널 GS25 편의점에 농심과 넷플릭스가 협업한 '케이팝 데몬 헌터스' 제품들이 진열돼 있다. 연합뉴스 원본보기 아이콘

광고를 넘어 제품·패키지·콘텐츠를 묶는 전략 강화 중

농심의 말 한마디

"신라면이 이제 식품을 넘어 문화 콘텐츠로 소비되고 있다는 증거예요.

앞으로도 글로벌 팬층과 만나는 협업을 계속할 계획입니다."

한 줄 요약

라면 광고에 K팝을 제대로 섞었더니, 세계가 열광했습니다!