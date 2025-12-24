유독 '이 말' 자주 쓰면 사이코패스?…대화 습관 유심히 살펴라

Gemini 생성 이미지 원본보기 아이콘

ㅡ

당신의 메신저 속 '그 사람', 혹시 사이코패스?

메시지 대화창에서 상대방이 사용하는 단어만으로도

성격 특성을 어느 정도 파악할 수 있다는 연구 결과가 나왔다.

Gemini 생성 이미지 원본보기 아이콘

"사람들이 선택하는 일상적인 단어는 사고방식과 감정 상태, 타인과의 관계 맺는 방식을 조용하지만 분명하게 드러낸다" - 영국 리버풀대학교 심리학과 샬럿 엔트위슬(Charlotte Entwistle) 연구원

"짧은 문자 메시지부터 긴 이메일, 친구와의 사적인 대화, 온라인 댓글에 이르기까지 언어 패턴에는 개인의 심리적 특성이 축적돼 있다"

"적대감, 극단적인 부정성, 감정적·인지적 경직성이 반복적으로 드러날 경우 사이코패스나 나르시시즘과 같은 '어두운 성격 특성(dark traits)'의 초기 신호일 수 있다"

Gemini 생성 이미지 원본보기 아이콘

이번 연구 결과를 보면, 욕설을 자주 사용하거나 "화난다", "미친다", "싫다" 등

부정적 감정 표현을 반복하는 언어 습관은 충동성, 낮은 공감 능력과 연관될 가능성이 높다.

특히 이러한 표현이 사소한 상황에서도 과도하게 등장한다면 주의가 필요하다는 것이다.

또 하나의 핵심 신호는 자기중심적이고 강박적인 표현이다.

"나는 이게 필요해", "나는 반드시 해야 해", "내가 옳다" 와 같은 문장을 자주 쓰는 반면,

'우리', '함께', '서로' 등 관계와 연대를 나타내는 단어를 거의 사용하지 않는 경우

공감 능력 결핍이나 지배 욕구가 숨어 있을 수 있다는 것이다.

ㅡ

'연쇄살인범의 편지' 에서도 드러난다

미국의 연쇄살인범 데니스 레이더(Dennis Rader·BTK 킬러) /넷플릭스 원본보기 아이콘

엔트위슬 연구원은 실제 사례로 오스트리아의 연쇄살인범

잭 운터베거(Jack Unterweger)의 편지를 언급했다.

그의 글에서는 '나(I)'를 중심으로 한 자기중심적 표현이 압도적으로 많았고,

감정 표현은 지나치게 건조하고 계산적이었다.

미국의 연쇄살인범 데니스 레이더(Dennis Rader·BTK 킬러)의 편지 역시

과장하고 냉담하며 지배욕이 드러나는 단어 사용이 두드러졌다.

"상대방의 말 한마디 한마디를 분석할 필요는 없지만, 지속해서 불편함을 느끼게 하는 언어 패턴은

자신을 보호하기 위한 중요한 신호가 될 수 있다"

"이러한 언어 패턴은 범죄 이전부터 이미 형성돼 있었을 가능성이 크다"

Gemini 생성 이미지 원본보기 아이콘