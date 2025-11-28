100만원 넘는 메타? 中알리바바 "AI 안경, 우린 70만원대"

중국의 알리바바가 자체 개발한 '큐원' 인공지능(AI) 모델을 탑재한 70만원대 AI 안경을 출시했다.

27일(현지시간) 미국 경제 매체 CNBC에 따르면 알리바바는 이날 스마트안경 '쿼크 AI'의 중국 시판을 시작했다. 이 제품은 표준형인 S1의 기본가가 3799위안(약 78만원)이며, 저가 모델인 G1은 1899위안(약 39만원)부터다.

AI '큐원' 탑재 스마트안경 출시…저가모델 가격은 39만원부터

앞서 지난 9월 메타는 디스플레이 기반의 AI 안경을 선보였다. 799달러(약 117만원)부터 시작하는 메타 제품과 비교해 가격이 100만원 미만으로 30∼70% 저렴하다.

안경 끼면 실시간 번역에 챗봇이 문답 척척

알리바바의 스마트안경 '쿼크 AI'. 알리바바 SNS 원본보기 아이콘

100만원대 메타보다 30~70% 저렴, 합리적 가격

쿼크 AI 안경은 렌즈에 디스플레이와 카메라를 갖췄고 알리바바가 개발한 범용 AI 챗봇인 큐원을 탑재했다. 사용자는 이 안경을 낀 채 외국어 문구를 실시간으로 번역하거나 자동 회의록을 생성할 수 있고, 기기 속 큐원에 다양한 질문을 던질 수 있다.

2025년 11월 8일 중국 저장성 퉁샹시 우전 마을에서 열린 세계 인터넷 컨퍼런스 엑스포의 알리바바 부스에서 한 여성이 알리바바의 쿼크 AI 안경을 착용해보고 있다. 로이터연합뉴스 원본보기 아이콘

메타 레이밴 디스플레이, 영상통화하고 AI 챗봇 호출

AI 안경은 스마트폰에 이어 차세대 AI 기기로 주목받고 있다. '메타 레이밴 디스플레이'는 고해상도 디스플레이로 친구와 영상 통화를 할 수 있고, 별도 손목 밴드로 AI 챗봇을 호출하거나 음악 플레이어의 볼륨을 조정할 수 있는 등 편의성 강화에 공을 들였다.

자사가 만든 AI 스마트 글래스 '레이벤 메타'를 착용해본 마크 저커버그 메타 최고경영자(CEO). 블룸버그 제공 원본보기 아이콘

지난달 공개된 메타의 신형 인공지능(AI) 안경 ‘메타 레이밴 디스플레이’와 손목에 차는 뉴럴 밴드. 메타 제공 원본보기 아이콘

마크 저커버그 최고경영자(CEO)는 당시 발표 현장에서 "이 안경은 여러분이 보고 듣는 것을 AI가 보고 듣고, 이미지나 동영상과 같이 여러분이 원하는 것을 AI가 생성할 수 있는 유일한 폼팩터(기기)"라고 강조한 바 있다.

스마트안경 출하량 내년 1000만대…구글·삼성전자 등 개발 협업

시장 조사 업체 옴디아에 따르면 스마트안경의 세계 출하량은 내년에 1000만대를 넘어 올해 수치의 갑절이 될 것으로 전망된다. 구글은 현재 삼성전자와 협업해 새 스마트안경 개발을 진행하고 있고, 아마존과 애플도 이르면 내년 말 제품을 출시할 것으로 예측된다.

전자 상거래 업체로 출발한 알리바바는 AI로 사업 영역을 확장하고 있다. 알리바바의 AI 챗봇 큐원은 이번 달 중순 베타앱(초기 버전 앱)이 출시된 지 첫 주 만에 다운로드 횟수 1000만번을 기록했다.