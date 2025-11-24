'최대 10억 지급' 은행권 희망퇴직…정년 연장 소식에 안 할래

은행권의 희망퇴직 시즌이 본격적으로 시작됐다. 수억 원의 특별퇴직금을 수령하며 인생 2막을 준비하는 직원들도 있지만 올해는 정년 연장 논의가 부각되면서 예년보다 신청 인원이 줄어든 은행들도 나타나고 있다.

은행권 희망퇴직 시즌 본격화…NH농협·수협 등 잇따라

24일 금융권에 따르면 NH농협은행은 지난 21일까지 명예퇴직 신청을 받았다. 대상자는 10년 이상 근무한 일반 직원 중 40세 이상이다. 이들에게는 퇴직 당시의 월 평균임금 20개월 치를 명예퇴직금으로 지급한다. 1969년생인 직원들은 퇴직 당시의 월 평균임금 28개월 치를 명예퇴직금으로 받는다.

Sh수협은행도 지난 17일까지 희망퇴직 신청을 진행했다. 1급 이상은 입사 18년 차, 2급 이하는 입사 15년 차 이상 근무자가 대상이다. 특별퇴직금은 1969년생의 경우 임금피크제 도입에 따른 총 인건비의 85% 수준(월 평균임금 28개월 치)이다. 1970년생은 최대 월 평균임금 34개월 치, 1971년생은 최대 월 평균임금 37개월 치가 지급된다. 그 외의 직원들에 대한 특별퇴직금은 월 평균임금 20개월 치다.

만 40세 이상 대상 …20~37개월치 월평균 임금 지급

하나은행은 매년 상·하반기 만 40세 이상 직원을 대상으로 '준정년 특별퇴직'을 시행하며 올해는 1월과 7월 두 차례 진행했다. 특별퇴직금은 직급에 따라 24~31개월 치 월 평균임금이다. 상반기 214명, 하반기 49명이 신청해 총 263명이 희망퇴직을 선택했다.

KB국민은행과 신한은행, 우리은행도 노사 협의에 따라 다음 달이나 내년 초 희망퇴직 신청을 받을 전망이다. 매년 정례적으로 실시해온 만큼 올해도 비슷한 절차가 예상된다.

특별퇴직금, 매년 수억원대…하나은행 평균 3억7011만원 1위

은행권은 희망퇴직 시 매년 수억 원대의 특별퇴직금을 지급한다. 1인당 평균 희망퇴직금은 하나은행(3억7011만원), 국민은행(3억7000만원), 우리은행(3억4918만원), 농협(3억2240만원), 신한은행(3억1286만원) 순이었다. 하나은행에서는 10억원이 넘는 퇴직금을 수령한 직원도 있었다. 올해 하나은행의 상반기 반기보고서에 따르면 희망퇴직을 한 관리자급 직원의 퇴직 소득이 법정 퇴직금과 특별퇴직금을 더해 10억6000만원에 달했다.

하나은행 관리자급 직원, 법정＋특별퇴직금 총 10억6000만원 수령

60세→65세 정년 연장 논의가 변수…"희망퇴직 지원자 크게 줄어"

다만 올해는 정년 연장 논의가 변수로 작용하고 있다. 당정은 법정 정년을 60세에서 65세로 연장하는 입법을 논의 중이다. 일반적으로 은행 직원들은 만 56~57세를 전후해 희망퇴직을 하거나 임금피크제에 들어간다. 한 은행 관계자는 "정년 연장에 대한 기대감이 커지면서 올해는 지원자가 크게 줄었다"고 분위기를 전했다.

정년 늘어난다는데…희망퇴직 할까 말까

