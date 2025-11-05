민주당·무슬림·인도계 맘다니 '트럼프 도시' 뉴욕을 접수하다

뉴욕시장에 당선된 조란 맘다니가 4일(현지시간) 투표를 하기 전 자신의 등록을 확인하고 있다. UPI연합뉴스 원본보기 아이콘

조란 맘다니 뉴욕시장 당선…뉴욕 첫 무슬림 시장

30대 진보 정치인이자 인도계 무슬림인 조란 맘다니 뉴욕주 의원(34)이 4일(현지시간) 미국 뉴욕시장으로 당선됐다. 도널드 트럼프 미국 대통령이 '반(反) 맘다니' 단일화를 공공연히 촉구했던 만큼 향후 갈등을 빚을 가능성도 예고됐다.

이날 투표 종료 후 개표가 진행 중인 가운데 개표 초반인 미 동부시간 오후 9시 37분 AP통신이 맘다니 후보가 승리했다고 보도했다.

무명에 가까웠던 정치 신인 맘다니 후보는 지난 6월 뉴욕시장 예비선거에서 거물 정치인 앤드루 쿠오모 전 뉴욕주지사를 꺾는 정치적 이변을 연출하고 민주당 후보로 선출됐다.

Advertisement

4일(현지시간) 미국 뉴욕 브루클린 자치구에서 열린 선거 파티에서 조란 맘다니 뉴욕 시장 후보가 선거에서 승리하자 지지자들이 환호 하고 있다. 로이터연합뉴스 원본보기 아이콘

트럼프, 맘다니 '공산주의자' 규정…향후 갈등 예고

인도계 무슬림인 맘다니는 고물가에 시달리는 뉴욕 시민들의 생활 형편을 개선하는 데 중점을 둔 공약을 내걸어 진보세력의 부상을 대변하는 아이콘이 됐다. 무슬림이 미국 최대 도시인 뉴욕의 시장으로 당선된 것은 이번이 처음이다.

뉴욕시가 임대료 관리 권한을 가진 '임대료 안정화 아파트'의 임대료 동결을 비롯해 최저임금 인상, 무상버스, 무상보육 확대 등이 그가 내건 핵심 공약이었다. 공약 실현을 위한 재원은 부유층 증세를 통해 마련하겠다고 공언했다.

한편 트럼프 대통령은 맘다니를 '공산주의자'로 규정하면서 "맘다니가 당선된다면 뉴욕시는 경제·사회적으로 완전한 재앙이 될 것"이라며 그가 당선되면 뉴욕시에 대한 연방 자금 지원을 중단할 것이라고 말해 향후 갈등을 예고한 상태다.