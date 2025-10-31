"9900원에 디저트 무제한…카페 대신 가요" 대학가 점령한 애슐리

스타벅스에서 바스크 치즈 케이크(7900원) 한 조각과

아이스 말차 글레이즈드 티 라떼(6500원)를 주문하면 총 1만4400원.

서울의 김치찌개 백반 평균 가격인 8577원과

자장면(7500원), 칼국수(9692원) 가격을 훌쩍 넘어서는데요.

진짜 '빵플레이션(빵+인플레이션)' 시대입니다.

그런데 이런 시국에, 9900원으로 케이크·커피·와플·과일까지

무제한으로 즐길 수 있는 곳이 있다면 믿으시겠어요?

바로 애슐리퀸즈의 '디저트타임'이에요.

'디저트 성지' 애슐리퀸즈 구의이스트폴점

지난 28일 오후 3시, 디저트 성지, 애슐리퀸즈 구의이스트폴점 직접 가봤어요.

테이블 3개 중 1개는 디저트 타임 손님이더라고요.

28일 서울 광진구에 위치한 애슐리퀸즈 구의이스트폴점에서 한 고객이 와플 코너를 이용하고 있다. 한예주 기자

직접 반죽을 붓고 구울 수 있는 와플 코너.

생크림과 초코 분수, 사과잼, 쿠키 등 토핑을 얹거나 과일, 아이스크림 올려

'나만의 와플'을 꾸미는 데 집중한 고객들로 붐볐어요.

할머니 손잡고 온 초등학생부터 과잠 입은 대학생, 혼자 와서 커피 마시는 60대 여성까지

연령대가 정말 다양했어요.

"요즘 인스타에 '디저트타임' 사진 진짜 많아요. 와보니까 가성비 최고예요." 대학생 A씨

"손주랑 와서 와플도 굽고, 음료도 고르고… 1만원도 안 해요. 너무 좋네요." B씨(60대)

구의이스트폴점은 디저트타임 도입 전후로 시간대별 매출이 최대 50% 성장했다. 한예주 기자

찾는 고객이 늘어나면서 매장 운영에도 변화가 생겼습니다.

출시 초기에는 런치 이용객과 동선이 겹쳐 혼란이 있었는데

지금은 디저트타임 전용 구역을 분리하고 안내 팻말을 설치했어요.

구의이스트폴 점장은 "이제 오후 타임에도 활기가 돈다"고 밝혔습니다.

실제 점심시간 이후 주춤하던 해당 매장의 매출은

디저트타임 도입 후 최대 50%까지 늘었다고 해요.

9900원의 행복, 대학가에서 폭발적 인기!

'디저트타임'은 평일 오후 2시~5시 한정으로 운영돼요.

한정된 시간대 덕분에 오후 매출 공백을 채우고, 손님은 저렴하게 달콤한 시간 보낼수 있는거죠.

챗GPT 생성 이미지

카페 한 번 갈 돈으로 다양한 종류의 디저트를 마음껏 맛볼 수 있다는 점이 입소문이 나면서

신촌, 대학로 등 대학가 상권에서 폭발적인 반응을 얻고 있어요.

지난 7월 시범 도입 후 8월부터 정식 운영된 디저트타임은

초기 11개 매장에서 시작해 현재 전국 27개 매장으로 확대됐습니다.

SNS엔 "9900원에 케이크 무제한 실화냐", "카페보다 합리적이다"라는 인증샷이 쏟아지고 있고,

심지어 신촌 현대백화점 매장은 대기 줄까지 생겼다고 해요.

지금까지 누적 이용객은 약 1만 명.

이랜드이츠 측은 "대학생·직장인 손님 비중이 높고, 대학 상권 매출이 40% 이상 성장했다"고 밝혔어요.

게다가 1년 이상 애슐리에 안 오던 고객 중 37%가 다시 방문했다고 하네요.

메뉴 쪼개기 전략의 승리, '언번들링(Unbundling)'

'디저트타임'은 사실 뷔페 메뉴 언번들링 전략이에요.

"전체 샐러드바는 부담스럽지만 케이크·와플만 먹고 싶다"는 수요를 딱 겨냥한 거죠.

호텔의 '애프터눈 티 세트', 치킨 브랜드의 '닭다리만 세트' 같은 개념이에요.

소비자는 부담 줄이고, 매장은 비수기 시간대 매출을 올리는 윈윈 전략이죠

업계 관계자 말로는 "소비자는 취향에 맞게 즐기고, 매장은 오후 매출을 채우니 서로에게 좋다"고 하네요.

말차 디저트 추가 예정…시즌2도 준비 중

이랜드이츠는 11월 6일부터 말차 디저트 등 신메뉴를 추가하고, 오는 12월 19일까지 시즌1을 운영할 계획입니다. 또, 11월 3일부터 가락몰점·대구 동아쇼핑점도 새롭게 합류해요. 내년 봄에는 '디저트타임 시즌2'로 업그레이드 예정이라니 벌써 기대돼요. 이랜드이츠 관계자는 "고물가 속에서도 '작은 보상'을 찾는 소비자가 많다"며 "디저트타임은 카페보다 합리적이고, 뷔페보다 부담 없는 새로운 형태의 휴식 문화로 자리 잡고 있다"고 밝혔습니다.