하루 휴가 내면 열흘 쉰다…다음 황금 연휴는 3년 뒤

다음 황금 연휴



2028년 10월 6일 금요일 휴가 쓰면 9월 30일 토요일부터 10월 9일 월요일까지 최장 열흘 2031년 9월 29일 월요일 휴가 쓰면 9월 27일 토요일부터 10월 7일 일요일까지 최장 9일 2036년 10월 8일 수요일 휴가 쓰면 10월 3일 금요일부터 10월 9일 목요일까지 최장 7일 2044년 10월 7일 금요일 휴가 쓰면 10월 1일 토요일부터 10월 10일 월요일까지 최장 열흘

최장 열흘에 달하는 추석 연휴가 끝나면서 다음 장기 연휴가 언제일지 주목받고 있다. 추석과 개천절, 한글날 등이 주말과 맞물리면서 찾아오는 '황금연휴'가 오는 2028년 또 찾아올 것으로 보인다.

2028년·2031년·2036년 주목

추석을 앞둔 지난 2일 서울역에서 귀성길에 오른 한 가족이 열차에 탑승해 있다. 연합뉴스 원본보기 아이콘

10일 연합뉴스에 따르면 2028년 추석 연휴(10월 2∼4일)의 앞부분은 토·일요일과 만나고, 여기에 연휴가 개천절과 겹치면서 대체공휴일이 하루 발생한다. 따라서 연휴 기간이 9월 30일부터 10월 5일까지 6일이 된다. 여기에 금요일(10월 6일) 하루 휴가를 낼 경우 주말과 한글날이 이어져 연휴 기간이 최장 열흘이 된다.

그다음에는 2031년 추석 연휴(9월 30일∼10월 2일)와 개천절(10월 3일)이 주말과 이어지면서 기본 연휴가 6일이다. 여기에 추석 연휴 하루 전인 월요일(9월 29일)에 휴가를 쓰면 최장 9일 쉴 수 있다. 2036년에는 추석 연휴(10월 3∼5일)가 금·토·일요일이지만, 개천절 대체공휴일이 이틀 발생하면서 연휴가 10월 3∼7일, 총 5일로 늘어난다. 만약 수요일(10월 8일)에 휴가를 낸다면 연휴가 한글날까지 이어져 최장 7일간 쉴 수 있게 된다.

일요일·개천절 겹치는 2039년 추석 연휴…대체공휴일 이틀 더

추석 연휴 막바지인 지난 9일 서울역에서 기차 이용객들이 작별인사를 하고 있다. 연합뉴스 원본보기 아이콘

'관공서의 공휴일에 관한 규정'에 따르면 추석 연휴가 일요일과 겹치는 경우 또는 주중인 다른 공휴일과 겹치는 경우에 대체공휴일이 발생한다. 이런 사유가 겹쳤을 때는 대체공휴일도 그만큼 발생한다. 즉 2036년에는 추석 연휴가 금요일인 개천절뿐 아니라 일요일과 겹치면서 대체공휴일이 이틀 발생한다.

2039년에도 추석 연휴(10월 1∼3일)가 일요일, 개천절과 겹치면서 대체공휴일이 이틀 발생해 연휴가 닷새로 늘어난다. 다만 한글날과 징검다리 연휴가 이어지지는 않는다.

2028년 지나면 2044년…신입이 부장급 된다

10일 서울 종로구 세종로 네거리에서 추석 연휴를 마친 직장인들이 출근길에 오르고 있다. 강진형 기자 원본보기 아이콘

또 이번 연휴처럼 최장 열흘을 쉴 수 있는 해는 2044년이다. 이때는 추석 연휴(10월 4∼6일)의 앞부분이 주말, 개천절과 붙어 있어 연휴가 6일이 된다. 여기에 한글날이 일요일이라 그다음 날이 대체공휴일이다. 만약 추석 연휴와 주말 사이의 금요일(10월 7일)에 하루 휴가를 내면 10월 1일부터 10일까지 열흘간 내리 쉴 수 있다.

HR 테크기업 인크루트가 회원 701명을 대상으로 실시한 '2025년 대졸 신입사원의 적정 나이 및 마지노선 나이' 설문조사에 따르면 최근 입사한 신입사원의 평균 나이는 남성 31.9세, 여성 29.5세로 나타났다. 2044년이면 이들이 50대 부장급이 된다.

한편 2026년 설 연휴는 주말을 포함해 총 5일이다. 추석 연휴(9월 24일~27일)는 뒷부분이 토·일요일과 겹치면서 나흘간 이어진다.