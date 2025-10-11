빵 하나 집었다가 '깜짝'…'빵플레이션'에 제과점들 "우린 울어요"

요즘 비싸진 빵값, 체감하시나요?

아침 대용으로 먹던 베이글, 커피랑 함께 즐기던 소금빵이

이젠 '기분 전환용 사치품'으로 변하고 있습니다.

3년 새 베이글 44% 급등…소금빵·샌드위치도 30%대 올라

한국신용데이터(KCD)가 공개한 '베이커리 시장 트렌드 리포트'에 따르면 올해 상반기 사람들이 가장 자주 산 빵은 소금빵(15.7%)이었어요. 그다음은 샌드위치(15.0%), 식빵(7.2%), 크루아상(5.3%), 베이글(5.2%) 순. 하지만 '인기'와 '부담'은 함께 오고 있습니다. 2022년 6월 기준 베이글 한 개는 평균 3000원대였는데요. 올해 6월 말 4400~4900원대로 뛰었습니다. 3년 새 44% 급등한 것이죠. 샌드위치(32%)와 소금빵(30%)도 30%대의 상승률을 기록했습니다. 소금빵은 불과 2~3년 전만 해도 2000원대였는데 지금은 대부분 매장에서 3000~3500원대가 기본입니다.

한국은행 통계로도 확인됩니다.

지난 8월 빵 소비자물가지수는 전년 동월 대비 6.5%, 2022년 6월 대비로는 19.4% 상승했습니다.

베이글·소금빵·샌드위치 가격은 이보다 두 배 가까운 속도로 오른 겁니다.

"빵값은 올랐는데, 남는 건 없어요"

이쯤 되면 "그럼 빵집은 돈 좀 벌겠네?" 싶지만 현실은 정반대입니다.

KCD에 따르면 올해 6월 기준 '베이커리·제과점' 업종의 월평균 매출은 약 907만원.

임대료·재료비·인건비 부담이 매출을 넘어 적자 전환한 것으로 나타났습니다.

'카페·커피숍'도 사정은 비슷합니다.

'다방·커피숍·카페' 업종의 월평균 매출은 724만원으로

매출과 비용 증감 폭이 크지 않지만 순이익은 점점 줄어드는 추세입니다.

경제유튜버 '슈카'가 서울 성동구 성수동에서 팝업 매장으로 영업을 했던 'ETF 베이커리'의 모습. 허미담 기자 원본보기 아이콘

지난 8월, 경제 유튜버 '슈카'가 '빵플레이션'에 대응하겠다며 베이글·소금빵을 990원에 판매했죠.

하지만 일주일 만에 중단했는데요.

자영업자들이 "기존 빵집들이 과도한 이익을 취하는 것처럼 비춰졌다"며 반발했기 때문이에요.

이 일은 단순한 가격 논란을 넘어서 '한 조각의 빵'에 담긴 생계의 무게를 보여줬습니다.

프랜차이즈 vs 개인 빵집, 현실은 다르다

리포트에서는 프랜차이즈와 개인 제과점의 격차도 확인됐습니다.

대형프랜차이즈는 매출지수가 높고 폐업률이 낮았던 반면

개인 제과점은 상대적으로 매출이 적고 폐업률이 높았어요.

'빵플레이션'은 단순히 빵값 이야기만이 아닙니다.

그 속엔 우리의 일상, 자영업자의 현실, 그리고 평범함이 사치가 되어버린 시대가 함께 있죠.