대한항공 "아시아나 마일리지 10년 유지…탑승 1대1 전환"

대한항공은 향후 10년간 아시아나항공 마일리지 제도를 별도로 유지하면서 기존 보유 고객의 선택권을 보장한다. 원하는 경우 탑승 마일리지는 1대1, 제휴 마일리지는 1대 0.82로 전환한다.

대한항공은 30일 이 같은 내용을 골자로 하는 마일리지 통합방안을 발표했다.

아시아나 마일리지 10년간 별도 관리…기존처럼 사용

항공권 구매시 일부 마일리지로 최대 30%까지 사용

회원 등급도 불이익 없도록…'모닝캄셀렉트' 신설



통합방안에 따르면 대한항공과 아시아나항공이 통합되는 시점부터 10년간 ▲기존 아시아나항공 아시아나클럽 마일리지를 옛 아시아나 마일리지 형태로 보유하는 회원 ▲대한항공 스카이패스 마일리지만 보유하는 회원(옛 아시아나 마일리지를 대한항공 스카이패스로 전환 포함)으로 구분해서 적용한다. 10년 이후에는 모두 대한항공 스카이패스 마일리지로 통합된다.

옛 아시아나 마일리지를 보유한 고객들은 기존 아시아나항공 공제차트 그대로 마일리지를 대한항공 일반석 및 프레스티지석 보너스 항공권 구매 및 좌석 승급에 쓸 수 있다. 단 아시아나항공 공제차트 기준에 없는 일등석 등의 보너스항공권이나 좌석 승급은 불가능하다.

일반 항공권 구매 시 운임 일부를 마일리지로 최대 30%까지 사용할 수 있는 복합결제 서비스뿐만 아니라 브랜드 굿즈, 일반 상품, 기내 면세 바우처 등 마일리지 쇼핑도 가능하다.

양 사 통합 후에 새롭게 적립되는 탑승 또는 제휴 마일리지는 모두 스카이패스 마일리지로 적립되고, 아시아나 마일리지 적립은 이뤄지지 않게 된다.

대한항공은 기존 아시아나항공 우수회원(플래티늄·다이아몬드 플러스(평생)·다이아몬드 플러스(기간제)·다이아몬드·골드)은 유사한 수준의 대한항공 우수회원 등급으로 자동 전환된다. 기존 아시아나항공에서 자격 기간은 그대로 보장된다. 이에 대한항공은 현재 3개 등급인 우수회원에 스카이팀 엘리트 플러스 등급 혜택을 제공하는 '모닝캄 셀렉트' 등급을 추가한다. 기존 모닝캄 회원이 모닝캄 셀렉트와 모닝캄으로 나눠진다.

대한항공 우수회원 등급 재심사 예시. 대한항공 원본보기 아이콘

아시아나 마일리지를 가진 고객들은 통합 후 언제든지 대한항공 스카이패스 마일리지로의 전환을 신청할 수 있다. 전환 시에는 보유 마일리지 전량을 전환 신청해야 한다. 통합 후 10년 이후에는 잔여 아시아나 마일리지는 전량 대한항공 스카이패스 마일리지로 전환된다.

전환 비율은 탑승 마일리지의 경우 양 사 적립 기준이 유사하다는 점을 감안했으며, 제휴 마일리지는 각 사 마일리지 적립에 소비자가 투입한 비용을 반영했다. 대한항공은 "공정위와 사전 협의를 거쳤으며 소비자에게 보다 유리하도록 비율을 결정했다"고 설명했다.

아시아나 마일리지 보유 고객이 스카이패스 마일리지로 전환을 신청하거나 10년의 마일리지 별도 운영 기간이 끝날 때 우수회원 등급을 다시 심사한다. 기존 대한항공의 회원자격 실적에 아시아나항공 탑승 실적을 합산한다. 고객이 보유 중인 우수회원 등급과 재심사를 통한 등급 중 더 높은 등급으로 최종 부여하게 된다.

대한항공은 이로써 아시아나클럽 마일리지를 보유한 고객들의 선택권을 넓혔다고 설명했다. 기존 아시아나항공 노선 69개에 대한항공만 운항하는 59개 노선을 추가로 이용할 수 있게 됐다.

대한항공은 지난 6월12일 공정거래위원회에 마일리지 통합방안을 제출했지만 공정위로부터 수정·보완 요청을 받은 바 있다. 공정위는 앞으로 2주간의 공개 의견수렴 절차를 진행하며 대한항공은 공개 의견수렴 절차를 마치고 공정위 승인을 받는 대로 필요한 일련의 절차를 진행해 나갈 계획이다.