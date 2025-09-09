하루도 못버틴 '협치'

정청래 민주당 대표 국회 교섭단체 연설 "李정부 성장정책에 당력 집중" 강조하며

국민의힘 향해 "내란 세력 단절 못하면

위헌정당 해산심판 대상, 명심해야"

검찰·사법·언론 개혁 의지도 재확인

시작은 "李정부 성장정책 지원"으로 했지만…

정청래 더불어민주당 대표가 9일 국회 본회의에서 교섭단체 대표 연설을 하고 있다. 김현민 기자 원본보기 아이콘

정청래 더불어민주당 대표가 9일 국회 교섭단체 대표연설을 통해 "우리 경제를 제대로 되살리기 위해 ABCDEF로 대표되는 이재명 정부의 성장정책에 민주당은 모든 당력을 집중하겠다"고 약속했다. '내란 청산'과 '3대 개혁(검찰·사법·언론)' '민생 회복' 등을 키워드로 삼았다.

정 대표는 이날 오전 서울 여의도 국회 본회의장에서 열린 교섭단체 대표 연설에서 "이재명 정부와 함께 국민주권시대를 열어가자"라며 이같이 밝혔다.

그는 "인공지능(AI)으로 상징되는 첨단기술시대를 선도하고, 초과학기술 신문명에 대비한 기본사회를 구축하겠다"면서 "민생으로부터 국민 안전까지, 국민주권시대에 맞는 성장전략에서부터 국익 외교와 한반도 평화까지, 국민의 참여로 국민과 함께 국민행복시대를 열겠다"고 했다.

이재명 정부의 성장정책 ABCDEF는 ▲AI 중심 첨단산업 육성 ▲바이오산업 육성 ▲문화콘텐츠 산업 지원 ▲국방력 강화와 방위산업 확대 ▲친환경 에너지 산업 발전 ▲제조업의 첨단화와 부활로 요약된다.

국민의힘 향해 "내란 척결" 다시 포문 열어

원본보기 아이콘 원본보기 아이콘 정청래 더불어민주당 대표가 9일 서울 여의도 국회 본회의에서 교섭단체 대표 연설 도중 물을 마시고 있다. 연합뉴스

정청래, 민생경제협의체엔 "민주당이 든든하게 앞장"

전날 이재명 대통령과의 회동에서 여야가 구성하기로 합의한 '민생경제협의체'에 대해 정 대표는 "실사구시의 정신을 기반으로 보여 주기식 협의체가 아니라 실질적 성과를 내는 협의체가 돼야 한다"며 "민주당이 든든하게 앞장서겠다"고 했다.

또 "모든 국민이 소득, 주거, 의료, 복지, 에너지, 통신 등 다양한 분야에서 차별 없이 기본적인 삶을 보장받아야 한다"며 "국민의 실질 소득과 삶의 질을 높여가는 것이 기본사회이며 헌법정신이자 시대정신"이라고 강조했다.

이를 위한 민생·경제 관련 법으로 임대료 편법 인상을 막기 위한 '상가건물 임대차보호법' 개정안, 은행의 과도한 가산금리 산정을 방지하기 위한 '은행법' 개정안, 가맹점 사업자의 협상력을 강화하는 '가맹사업법' 개정안 등의 추진을 약속했다.

당 대표 취임 일성으로 '내란 종식'을 내걸었던 정 대표는 국민의힘을 향해서는 "내란 세력과 단절하지 못하면 위헌정당 해산 심판의 대상이 될지 모른다. 명심하라"라고 포문을 열었다.

정 대표는 "내란 청산은 오늘을 살아가는 우리의 시대정신"이라며 "청산되지 못한 과거는 진보만 괴롭히는 게 아니라 도덕적인 보수에게 타락해도 된다고 유혹한다. 청산되지 못한 과거는 급기야 보수에 비상계엄 내란을 부추기고 극우와 손잡게 하고 있다"고 했다. 그러면서 "완전한 내란 청산은 보수가 진정한 보수를 회복하고 도덕적으로 부활하는 계기가 될 것"이라고 덧붙였다.

이에 본회의장에 있던 국민의힘 의원석에서는 야유와 고성이 쏟아졌다. 일부 의원은 정 대표를 향해 "테러리스트"라고 소리치는가 하면 "말이 너무 심하다"고 항의하는 의원도 있었다. 일부 국민의힘 의원들은 정 대표의 발언에 대한 항의 표시로 본회의장에서 퇴장하기도 했다.

국민의힘 의원들 야유·고성…일부는 퇴장하기도

원본보기 아이콘 원본보기 아이콘 유상범 국민의힘 원내운영수석 부대표가 9일 국회에서 열린 더불어민주당 정청래 대표의 교섭단체 대표 연설을 듣다 항의하고 있다. 일부 국민의힘 의원들은 정 대표 연설 도중 퇴장하기도 했다. 연합뉴스

3대 특검법 개정안 신속 처리 강조

정 대표는 "내란에 대한 철저한 진상규명과 책임자 처벌이 그 시작"이라며 3대 특검법 개정안 신속 처리를 강조했다. 그는 "불법 명령에 저항한 군인들의 정신이 살아 숨 쉴 수 있도록 '군인복무법'을 개정하겠다"고 했다. 이어 "'독립기념관법' 개정으로 독립정신 훼손을 막고 '민주유공자법' 제정으로 민주화운동 희생자도 기억하겠다"고 했다.

검찰·사법·언론 개혁 의지도 재확인했다. 특히 "대법관 증원은 반대할 일이 아니"라며 "수사기록도 제대로 다 읽을 수 없을 지경의 격무를 국회가 덜어드리겠다는 것"이라고 했다. 언론 개혁의 일환으로는 '가짜정보 근절법' '언론중재 및 피해구제법' 처리도 공언했다.

기자들 만난 장동혁 국민의힘 대표 "구금된 韓 근로자들에 대한 유감표명 없이

그저 명비어천가 부르고 자화자찬 바빠

적폐청산 이름 아래 상대진영 말살 몰두" 지적

장동혁 국민의힘 대표는 9일 정청래 더불어민주당 대표의 국회 교섭단체 대표연설에 대해 "여당 대표의 품격을 기대했는데 너무나 실망스러웠다"며 "기세는 여의도 대통령을 보는 것 같았지만 내용은 거울을 보면서 하는 자기 독백 같았다"고 비판했다.

장 대표는 이날 오전 국회에서 정 대표의 교섭단체 대표연설이 끝난 뒤 기자들과 만나 "국민의 삶은 팍팍한데 민생 이야기보다 이념에 대한 이야기로 연설이 가득 채워져 있었다"며 "조지아주에서 구금된 한국 근로자들에 대한 유감이나 사과 표명도 없이 그저 '명비어천가'를 부르고 자화자찬하기 바빴다"고 말했다.

"너무나 실망…여의도 대통령 보는듯"

장동혁 국민의힘 대표 "국민 삶 팍팍한데 이념 이야기로 채워져"

장 대표는 "이재명 대통령은 어제 정 대표에게 여당이 더 많은 것을 가졌으니 양보하라고 주문했다"며 "그런데 (정 대표는) 양보는커녕 연설 내내 여전히 국민의힘을 없애겠다는 이야기만 반복했다. 지금 국민주권 시대가 맞는지 아니면 민주당 일당 독재 시대인지 국민이 판단할 것"이라고 강조했다.

이어 "민주당은 문재인 정부 때처럼 이번에도 적폐청산이란 이름 아래 상대 진영 말살에 몰두하고 있다"며 "법치주의, 자유민주주의, 대한민국 헌법 그 어떤 것도 중요하지 않은 것처럼 달려들고 있다"고 지적했다.

그러면서 "(정 대표는) 내란특별재판부를 오늘도 또 만들어야 한다고 강조했다. 그리고 3개 특검 연장 법안도 통과시켜야 한다고 했다"며 "내란특별재판부는 사법부를 근본적으로 흔드는 반헌법적인 발상이다. 이를 밀어붙인다면 저는, 법원은 비상한 결단을 할 것"이라고 말했다.

또 장 대표는 "(민주당은) 퍼주기 망령에서 벗어나지 못하고 있다. 기본사회는 민생회복이 아니라 국민 지갑을 담보로 한 무모한 실험"이라며 "공공임대주택을 무한정 늘려서 청년, 서민의 내 집 마련 의지를 꺾는 정책이다. 오늘 정 대표가 말한 것을 다 모아보면 결국 미래세대를 담보로 지금 퍼주고 표를 얻자는 것"이라고 비판했다.

협치 악수 하루만에…다시 등돌린 여야

李대통령-민주당 엇박자 지적도

장 대표는 이 대통령과 민주당의 엇박자도 지적했다.

그는 오는 25일 본회의에서 검찰개혁을 포함한 정부 조직개편 개정안이 통과될 경우 대응 방안에 대해 "정 대표 입장이 도대체 무엇인지 모르겠다"며 "이 대통령이 속도 조절하라고 주문했고 그래서 이번엔 직접적으로 검찰청법을 개정하는 게 아니라 정부조직법에만 선언적 규정을 두는 것으로 바뀌었는데 그런데도 정 대표는 오늘 추석 선물로 검찰청이 폐지됐다는 소식을 들려주겠다고 했다"고 전했다.

장 대표는 "지금 대한민국 대통령이 도대체 누구인가"라며 "이 대통령도 법무부 장관을 보내서 야당 의견을 충분히 듣겠다고 말했는데 저는 법무부 장관이 언제 올지 아직 아무런 통보를 받은 바 없다"고 강조했다.

다만 장 대표는 이날 정 대표의 교섭단체 연설에 따른 협치 기조 변화 가능성을 두고는 "저는 정치를 걷어찰 생각이 없다"며 "민생과 국민을 위해서라면 누구든지, 언제든지 손잡을 준비가 돼 있다"고 말했다.

장 대표는 "이 대통령은 분명 정 대표에게 여당이 가진 것이 많으니 양보하라고 주문했고 지금 정치 구도에서 거대 여당이 먼저 양보하고 손 내밀 때 협치가 가능하다고 생각한다"며 "그러나 오늘 정 대표 연설은 양보가 아니라 국민의힘, 제1야당에 대한 선전포고"라고 했다.