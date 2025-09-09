"강릉 시민은 80% 할인이요"…시민들은 최악 가뭄에 '극한 챌린지'

강원 강릉시 주요 상수원인 오봉저수지 상류가 메말라 있다. 연합뉴스 원본보기 아이콘

극심한 가뭄을 겪는 강릉. 정부는 재난 사태를 선포하고 제한급수를 시행하고 있습니다.

이에 생활용수 공급에도 차질이 생기고 있죠.

심지어 '이불 빨래해서 죄송하다'는 글이 맘카페에 올라올 정도로,

일상에서 물 한 방울 쓰는 것도 눈치가 보이는 상황이랍니다.

그런데 이런 와중에, 양양의 한 리조트가 따뜻한 손길을 내밀었다는 소식이 들려왔습니다.

4만4000원 → 8000원, 강릉 시민을 위한 사우나 특별 할인

양양에 있는 한 리조트가 공식 홈페이지에 '강릉 물 부족 사태 관련 고객 안내' 공지를 올렸습니다. 내용은 정말 파격적이었는데요. 정상가 4만4000원짜리 실내 사우나를 단돈 8000원에 이용할 수 있게 했습니다. 조건은 단 하나. 신분증만 지참하면 강릉 시민이라면 누구나 이 혜택을 누릴 수 있어요. 행사는 가뭄으로 인한 재난 상황이 끝날 때까지 계속된다고 합니다.

리조트 측은 "강릉 지역 주민들이 겪는 불편에 조금이나마 위로가 되었으면 한다"며

"저희 리조트는 매일 천연 온천수가 나오고, 지하수도 활용하기 때문에 시설 운영에 지장이 없다"고 전했어요.

리조트 SNS에 이 소식이 올라오자마자 반응이 뜨거웠습니다.

"강릉 시민을 위한 배려가 멋지다"

"정상가에서 80% 할인이라 사실상 무료 아닌가요?"

라는 댓글들이 이어졌고, 많은 분들이 감사 인사를 남겼습니다.

물 쓰면 죄책감까지 느끼는 강릉 시민들의 현실

현재 강릉은 국내 최초로 '가뭄 재난사태'가 선포된 상태입니다.

오봉저수지는 강릉 생활용수의 80%가량을 책임지는 주요 식수원인데요.

8일 저녁 6시 기준 오봉저수지의 저수율은 12.4%로 집계됐습니다.

이는 예년 이맘때 저수율(71.0%)의 6분의 1 수순입니다.

최악으로 치닫고 있는 상황에 정부와 지자체가 합심해 물 절약 대책을 시행하고 있는데요.

강원 강릉지역에 최악의 가뭄이 계속되는 가운데 강릉의 한 아파트가 하루에 오전, 오후 각 3시간씩만 물을 공급한다는 공고문을 붙였다. 연합뉴스 원본보기 아이콘

홍제정수장은 지난 6일부터 급수구역 대규모 수용가(대수용가)를 대상으로 제한 급수를 실시하고 있습니다.

대수용가는 저수조 100t 이상 보유한 시청, 아파트, 대형 숙박시설 등 124곳입니다.

사회복지시설 65곳에서는 식판 세척용 물을 줄이기 위해 일회용 비닐 커버를 사용하기 시작했습니다.

강릉시 지역 내 사회복지시설에서 가뭄 극복을 위해 일회용 식판용 비닐 커버를 사용하고 있다. 강릉시 원본보기 아이콘

지역 커뮤니티에서는 일상적인 생활에도 이웃들에게 양해를 구하는 글이 잇따르고 있습니다.

한 시민은 맘카페에 "이불 빨래를 했어요. 죄송합니다"라는 글을 올리기도 했어요.

요즘 같은 시기에 둘째 아이의 실수로 이불 빨래를 하게 됐다며 죄책감을 느낀다는 내용이었죠.

아이 키우는 가정에서 빨래조차 마음 편히 못 한다는 이야기가 나오고 있어 마음이 짠합니다.

국가적 지원 확대… 소방청, 추가 급수 지원 투입