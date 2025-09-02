다이어트 신화의 몰락…재평가 필요하다는 '간헐적 단식'

다이어트의 왕좌였던 간헐적 단식, 반전 연구 결과

하루 8시간 이하로만 먹는 간헐적 단식이 오히려 심혈관 질환 사망 위험을 높일 수 있다는 연구 결과가 나왔어요.

중국 상하이교통대 & 미국 노스웨스턴대 연구팀이 미국 성인 약 1만9천 명을 8년간 추적 조사한 결과예요.

하루 8시간 미만 식사 그룹은 12~14시간 식사 그룹보다 심혈관 질환 사망 위험이 135% 높았어요.

장시간 공복, 심장에 치명적일 수도

간헐적 단식은 하루 8시간 섭취 + 16시간 공복을 유지하는 방식입니다.

탄수화물 → 지방을 연소시켜 체중 감량 & 대사 개선 효과가 있다고 알려졌는데요.

하지만 이번 연구에 따르면, 장시간 공복이 심장 건강을 해칠 가능성이 크다고 해요.

특히 흡연자·당뇨병 환자·심혈관 질환자에서 위험도가 더 뚜렷하게 나타났어요.

"단식, 만능 건강법 아니다" 전문가 경고

■ 연구 책임자 빅터 윈저 종 교수:

"간헐적 단식을 무해한 건강법으로 보던 기존 상식을 흔드는 결과"

■ 인도의 내분비학자 아눕 미라스도 경고했어요:

장기적 부작용 → 영양 불균형, 콜레스테롤 상승, 과도한 배고픔, 두통

특히 당뇨 환자는 저혈당 위험 + 폭식 & 정크푸드 섭취 가능성 증가

중요한 건 '언제'보다 '무엇'을 먹느냐

이전 연구에서도 간헐적 단식의 부작용 보고:

2020년 JAMA 연구 → 체중은 줄었지만 근육 손실 비율 높음

탈수, 집중력 저하, 두통 등 부작용도 잇따름

■ 전문가들 의견:

"간헐적 단식을 전면 금지하자는 건 아니지만,

개인 건강 상태에 따라 신중히 선택해야 한다"

■ 연구팀도 강조:

"식사 시간보다 무엇을 먹는지가 더 중요하다"

핵심 포인트

■ 단순히 단식 시간을 줄이는 게 건강법의 핵심이 아니에요

■ 특히 심장 질환 위험군이라면 더더욱 조심 필요