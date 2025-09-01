복장 다른 국회…복장 터진 국힘

정기국회 개원식 與-野 다른 복장 눈길

한복 차려입은 민주당 등 범여권 의원들 '화기애애'

국힘 의원들은 상복 입고 근조리본 달아

송언석 국힘 원내대표 "의회민주주의 말살

李정권 독재 정치 맞서자는 취지"

형형색색 한복입은 민주당 의원들

1일 국회에서 열린 정기국회 개회식과 본회의에 한복을 입고 참석했던 의원들이 본회의를 마친 뒤 서로 악수하고 있다. 연합뉴스 원본보기 아이콘

여기저기서 '찰칵 찰칵' 사진 찍으며 화기애애

한정애 더불어민주당 정책위의장(가운데), 백해련(왼쪽), 백승아 의원이 1일 국회에서 열린 정기국회 개회식에 한복을 입고 참석해 휴대전화로 '셀카'를 찍고 있다. 연합뉴스 원본보기 아이콘

제429회 정기국회 개회식에 한복을 입고 참석한 우원식 국회의장과 의원들이 1일 서울 여의도 국회 본회의장에서 기념촬영 하고 있다. 연합뉴스 원본보기 아이콘

케데헌 '사자보이즈' 패러디, 저승사자 옷 입은 의원도

모경종 더불어민주당 의원이 1일 서울 여의도 국회 본회의장에서 열린 정기국회 개회식에 '케이팝 데몬 헌터스(K-Pop Demon Hunters)'의 저승사자를 흉내낸 복장으로 참석해 의원들과 대화하고 있다. 연합뉴스 원본보기 아이콘

국힘 의원들은 근조 리본 단 상복 입고 입장

국민의힘 의원들이 1일 서울 여의도 국회에서 열린 정기국회 개회식에 참석하고 있다. 연합뉴스 원본보기 아이콘

권선동 국민의힘 의원이 1일 국회에서 열린 제429회 국회 정기회 개회식에 참석해 자리에 앉아 있다. 연합뉴스 원본보기 아이콘

장동혁 국민의힘 대표가 1일 국회에서 열린 정기국회 개회식에 참석해 생각에 잠겨 있다. 연합뉴스 원본보기 아이콘

국민의힘 의원들이 1일 열린 정기국회 개회식에 단체로 검은색 상복을 입고 참석했다. 송언석 국민의힘 원내대표는 "의회민주주의를 말살하는 이재명 정권의 독재 정치에 맞서자는 심기일전의 취지"라고 말했다.

장동혁 국민의힘 대표 등 당 지도부와 의원들은 이날 오후 국회 본회의장에 검정 양복 차림에 검정 넥타이와 근조 리본을 달고 입장했다. 리본에는 '근조 의회 민주주의'라는 문구가 적혔다.

앞서 우원식 국회의장은 정기국회 개회식에 한복을 입자고 제안했지만 국민의힘은 이를 거부하고 당 차원에서 상복을 입기로 결정했다.

송 원내대표는 본회의에 앞서 열린 의원총회에서 "2019년 패스트트랙(신속처리안건)으로 시작된 민주당의 입법 독주가 지금 노골적 다수당 독재로 이어지고 있다"며 "소수당 몫의 추천 인사를 다수당이 사상 검열하듯 짓밟고, 기업들이 애원하듯이 반대해도 노조법과 상법을 일방 처리했다"고 말했다.

송 원내대표는 "오는 10일에는 야당 교섭단체 대표연설에 맞춰서 우리 당 권성동 의원에 대한 체포동의안을 처리하는 노골적 망신주기식 본회의 일정도 강행한다고 한다"며 "한손에는 다수당 권력, 한손에는 특검의 칼을 쥔 이재명 정권에 독재란 말은 더이상 정치적 외풍이 아니라 본질"이라고 지적했다.

박수민 국민의힘 의원은 의총 후 기자들과 만나 "저희는 여러 가지 기업들을 안 좋게 하는 법도 일방 통과되고, 인권위원도 헌법 관행을 깨서 (민주당) 단독으로 하고, 또 없는 죄도 찾아서 하는 특검법도 연장되고 해서 웃거나 즐기는 분위기가 아니라 대한민국 헌법 질서와 의회민주주의가 상당히 위기에 처해있다는 인식"이라고 말했다.

이어 "민주당은 축하하는 분위기 같다"며 "상황 인식에 차이가 있다"고 설명했다. 박 의원은 규탄대회 등 추가 항의 계획에 대해선 "저희가 근조 리본까지 달고 개원식에 참여하는 만큼 저희 의사는 잘 전달됐다고 본다"고 말했다.