'아메리카당' 만든다더니…머스크, 뭐하고 있나

머스크 CEO는 창당을 검토하는 과정에서 MAGA(MAGA·미국을 다시 위대하게) 후계자로 거론되는 JD 밴스 부통령과 관계 유지에 상당히 주의를 기울인 것으로 전해졌다. 관계자들은 머스크 CEO가 최근 몇 주간 밴스 부통령과 계속 연락을 취했으며, 창당을 강행할 경우 밴스 부통령과 관계가 악화할 것이라고 본다고 전했다. 또 이들에 따르면 머스크 CEO는 밴스 부통령이 2028년 대선에 출마할 경우 그를 지원하는 방안에 대해 측근들과 논의했다. 머스크 CEO는 2024년 대선에서 트럼프 대통령과 공화당을 위해 약 3억달러를 썼다. 다만 머스크 CEO의 측근들은 그가 정당 창당을 공식적으로 철회한 것은 아니나, 내년 중간선거가 가까워지면 입장을 바꿀 수도 있다고 말했다.