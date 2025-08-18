네이버 男 평균 급여 1억 찍는 동안 카카오는…

네이버 직원 평균 급여, 1억 눈앞

올해 상반기 네이버 직원 평균 급여 = 9200만원

남성 평균 = 1억100만원 (작년 8300만원 → +2000만원↑)

여성 평균 = 7800만원 (작년 6500만원 → +1300만원↑)

스톡옵션 행사차익 포함 수치지만, 실제 평균 급여 변동에 미친 영향은 크지 않음.

카카오랑 비교하면?

카카오 직원 상반기 평균 급여 = 5800만원

남성 평균 = 6400만원

여성 평균 = 4900만원

참고 포인트

근속연수 : 네이버 7.6년 / 카카오 6년

네이버는 매년 초 전년도 성과에 따라 최대 연봉 50%까지 성과급 지급 → 평균 20% 수준

고액 연봉은 주로 개발자 직군 중심

<기사 원문>







네이버의 상반기 직원 평균 임금이 1억원에 육박하는 것으로 나타났다.



18일 ICT 업계와 금융감독원 전자공시시스템에 따르면 상반기 기준 네이버의 1인 평균 급여액은 9200만원으로 집계됐다.



남성의 경우 1억100만원으로 처음으로 1억원을 넘겼다. 지난해 상반기 기준 남성 평균 급여액은 8300만원이었다. 1년 만에 남성 기준 평균 급여가 2000만원 가까이 상승한 셈이다. 여성 평균 급여는 7800만원이었다. 지난해의 경우 6500만원으로 나타났다.



해당 금액은 RSU(양도제한조건부주식) 지급분과 스톡옵션 행사차익이 포함된 수치다.



다만 스톡옵션 행사차익을 제외한 평균값도 수치상 변화는 없어 스톡옵션 행사차익이 전체 급여 평균에 미치는 영향은 크지 않은 것으로 나타났다.



카카오의 경우 상반기 1인 평균 급여액은 5800만원으로 집계됐다. 남성은 상반기 동은 평균 6400만원, 여성은 4900만원을 받았다.



카카오의 평균 근속 연수는 6년, 네이버는 7.6년이었다. 네이버 관계자는 "상반기에는 성과급이 포함돼 있어 상대적으로 급여가 높은 것으로 나타난다"고 설명했다.



네이버는 연초 지난해 업무 성과 평가에 따라 전체 직원들을 상대로 최대 연봉의 50%까지 성과급을 지급하는 것으로 알려져 있다. 전체 평균으로는 연봉의 20%가량 되는 것으로 전해진다.



또 다른 관계자는 "개발자 직군들을 중심으로 고액 급여가 몰려 있을 것"이라며 "업무별로 급여는 상이할 수 있다"고 분위기를 전했다.