동화 같은 호텔 결혼식 직접 해보니…"원하는 대로 다 하면 3억"

서울 신라호텔은 김연아 전 선수, 장동건·고소영 부부, 유재석·나경은 부부 등 유명 연예인과 재계 인사들이 '그 날'을 맞이한 곳.

예비 신부들의 로망 리스트에 빠지지 않는 '꿈의 웨딩 베뉴'인데요.

대표 예식장은 대형 연회장 다이너스티홀(최대 700명)과 야외 웨딩이 가능한 영빈관(200~300명 수용)이 있습니다.

기본보다 무서운 건 '추가요금'

호텔업계에 따르면 서울 시내 5성급 호텔 웨딩(하객 300명 기준)은 최소 8천만~9천만 원에서 시작합니다.

하지만 생화·식사 메뉴(잔치국수)·연출 등을 추가하면 비용은 '무한대'.

특히 꽃값과 식대가 전체 예산의 80% 이상을 차지합니다.

대관료: 2,200만 원(세금 포함, 시즌별 30~70% 할인 가능)

식대: 1인 16만~30만 원

꽃값: 최소 3~4천만 원, 최고 수억 원 가능

예를 들어, 식대 20만 원 × 300명 = 1억 2천만 원.

꽃 장식을 많이 하면 1억 원 이상 '훌쩍' 넘어가지요.

뷰티 크리에이터 김습습(본명 김채원)이 신라호텔 웨딩 비용을 공개했다. 김습습 인스타그램 원본보기 아이콘

유튜버 김습습의 '실제 영수증'

지난 5월에 신라호텔 다이너스티홀에서 결혼한 유튜버 김습습(본명 김채원·33)은 최근 호텔 결혼식 비용을 공개해 화제가 되었는데요.

플라워 장식: 6,100만 원

커튼·공간 장식 추가: 총 8,860만 원

식대: 1인 프렌치 코스 20만 원 + 웨딩국수 1만 원

→ 하객 433명, 음료·주류 포함 약 9천만 원

예식장 총 지출: 1억 9,693만 원 (약 2억 원)

드레스·답례품 등 포함 총 결혼식 비용: 약 3억 원

김습습은 "견적서와 실제 비용 차이가 7천만 원 이상 났다"며 "플라워를 추가 안 해도 최소 1억 중후반"이라고 말했습니다.

사람들 반응

"그사세(그들이 사는 세상)"

"꽃값이 집 전세금급"

"이렇게 자세히 알려주는 건 처음"

"그래도 식장 보니 납득"

"호텔 웨딩 하고 싶다"

결국 신라호텔 웨딩은 '대관료'보다 '추가비용'이 핵심 변수.

특히 꽃 장식은 예식 분위기를 완성하지만, 예산도 순식간에 올립니다.

최소 수억 원이 드는 만큼, '꿈의 웨딩'에는 꿈만큼 큰 지갑이 필요합니다.