유튜브 영상 저장하려다 클릭 한번에 다 털린다

안랩이 유튜브에 업로드된 동영상을 다운로드하려는 사용자를 노린 '악성코드 유포' 사례를 확인하고 사용자 주의를 당부했다.

링크 입력 후 '다운로드' 누르면 악성코드 설치

7일 안랩은 최근 '유튜브 동영상 저장 사이트'로 위장한 피싱 페이지를 발견했다고 밝혔다. 이 페이지의 메인 화면에는 '유튜브 MP4 변환기'(Youtube to MP4 Converter)라는 문구와 함께 유튜브 동영상 링크(URL)를 입력할 수 있는 창이 배치돼 있다. 사용자가 동영상 링크를 입력하면 '지금 다운로드'(Download Now) 버튼이 나타나고, 누르면 악성코드가 숨겨진 2차 피싱 페이지로 연결된다.

이 페이지에서 다시 한번 다운로드 버튼을 클릭하면 'Setup.exe'라는 이름으로 위장한 '프록시웨어' 악성코드가 설치된다. 프록시웨어는 공격자가 감염된 PC의 네트워크 자원을 외부에 무단 공유해 금전적 이익을 얻는 데 사용하는 악성코드다. 시스템 성능 저하나 정보 유출 등의 피해를 유발한다.

검색 상단 노출돼 접속 쉬워…주의 요구돼

안랩은 "이번 피싱 사이트는 '유튜브 영상 다운로드'와 '영상 추출' 등의 키워드를 포털에 검색할 경우 상위 노출된다"며 "사용자가 무심코 접속할 수 있어 각별한 주의가 필요하다"고 말했다. 현재 안랩 'V3' 제품군은 해당 피싱 사이트에 대한 탐지 및 접근 차단 기능을 지원하고 있다. 피해 예방을 위해선 콘텐츠는 공식 경로에서만 다운로드하는 것이 좋다.

아울러 출처가 불분명한 웹사이트 및 자료 공유 사이트 이용 자제하고 PC, OS(운영체제), 소프트웨어(SW), 인터넷 브라우저 등에 대한 최신 보안 패치 적용과 백신(V3) 실시간 감시 기능 실행 등 보안 수칙을 지켜야 한다. 이재진 안랩 분석팀 선임연구원은 "포털 검색 결과로 노출되는 웹사이트에서 악성코드가 유포되는 사례는 지속해서 확인되고 있다"며 "각종 파일 변환이나 다운로드 기능을 표방한 유사 사이트에도 악성코드가 숨겨져 있을 수 있다는 점을 유의해야 한다"고 강조했다.