건강 위해 마시는 물 2리터… 당신을 위협한다

이계호 충남대 명예교수가 말하는 잘못된 건강상식3

건강을 위해 실천했던 습관들이 오히려 몸에 해로울 수 있다는 전문가의 지적이 나왔다. 분석화학의 권위자인 이계호 충남대학교 화학과 명예교수는 '물을 2ℓ씩 마시면 좋다' '채소와 과일은 많이 먹을수록 좋다' '저염식은 무조건 건강식이다' 등 한국인의 잘못된 건강 상식 세 가지 때문에 실제 저나트륨 혈증 환자가 증가하고 있다고 지적했다.

"매일 2리터 마시면 건강 나빠져…과하면 사망할 수도"

분석화학의 권위자인 이계호 충남대학교 명예교수는 "물은 음식을 통해서도 들어온다"며 "의무적으로 마시면 물을 과하게 마신 게 된다"고 조언했다. 게티이미지뱅크

그는 잘못된 건강 상식 첫 번째로 '물을 많이 마시면 좋다'는 것을 꼽았다. 이 교수는 "하루에 2ℓ의 물을 꼬박꼬박 마시면 건강이 매우 나빠진다"고 강조했다. 이 교수는 "물을 과하게 마시면 죽는다"며 "마라톤 현장에서 마라토너들이 물을 많이 마시고 심장마비로 사망하는 사고가 많이 발생한다"고 했다. 이들의 사인은 '저나트륨 혈증에 의한 심장마비사'라고 한다.

이 교수는 "혈액 속에는 나트륨과 칼륨이라는 미네랄이 있는데, 우리 몸속에서 전기를 발생시킨다"며 "몸속 물양이 많아지면 나트륨이 적어지면서 전기 발생량이 줄어든다"고 설명했다. 이어 "물을 많이 마시는 사람들은 건강에 이상이 없는데도 힘이 없어지고, 머리가 어지러워진다"며 "이런 상황이 장기간 반복되면 심장이 약했던 사람들은 심장에 전기 공급이 안 되어서 사망하게 된다"고 했다.

이 교수는 "물은 우리 몸에 물로만 들어오는 게 아니라 음식을 통해서도 들어온다"며 "수박으로 화채를 만들어 먹은 다음에 물 2L를 먹어야 한다고 의무적으로 마시면 물을 과하게 마신 게 된다. 수박과 물을 합쳐서 하루에 1.5~2ℓ를 마셔야 한다"고 조언했다.

"채소·과일도 너무 많이 먹으면 몸속 영양 균형 무너져"

이계호 충남대 화학과 명예교수가 한국인의 잘못된 건강 상식 세 가지 때문에 저나트륨 혈증 환자가 증가하고 있다고 지적했다. 픽사베이

두 번째로 짚은 잘못된 상식은 채소와 과일의 과잉 섭취다. 이 교수는 "채소와 과일의 주성분은 칼륨인데, 칼륨은 이뇨 작용을 일으켜 몸속 나트륨 농도를 떨어뜨린다"며 "좋다고 해서 무턱대고 많이 먹는 것은 오히려 균형을 무너뜨릴 수 있다"고 경고했다. 그는 "우리 몸의 체액은 농도 0.9%의 소금물"이라며 "이 균형이 무너지면 문제가 생길 수 있다"고 덧붙였다. 실제로 염소·양 같은 초식 동물에게도 반드시 소금을 보충해주는 이유가 이 때문이라고 했다.

"저염식, 무조건 건강식 아냐…몸속 소금물 농도 유지 중요"

이계호 충남대 화학과 명예교수가 한국인의 잘못된 건강 상식 세 가지 때문에 저나트륨 혈증 환자가 증가하고 있다고 지적했다. 픽사베이

이 교수는 '저염식은 건강식'이라는 생각도 잘못됐다고 짚었다. 그는 "건강에 이상이 없는데 밤에 자다가 돌연사하는 분 중 저나트륨 혈증에 의한 심장마비사가 존재한다"고 했다. 이어 "우리나라 전통 발효 음식인 장류와 김치류가 너무 짜다 보니 정부에서 정책적으로 지난 10여년간 '저염식을 먹자'고 홍보를 많이 했다"며 "그러다 보니 사람들이 저염식이 건강식이라고 오해하기 시작했다"고 했다. 그러면서 "고염식을 하는 사람에게나 저염식이 건강식일 뿐, 우리 몸속 소금물 농도 0.9%를 유지하는 게 중요하다"고 강조했다.