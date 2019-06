5G 1등? 데이터 경제는 3G로 역주행

이종석 산업통상자원부 디지털경제통상과장은 통상 및 IT 관련 전문가들의 이런 주문에 대해 "미국과 유럽 모두 서비스 개방여부와 관계없이 수평적인 비차별대우를 요구하고 있음"을 상기시키며 "디지털 제품과 서비스 등 제3의 새로운 영역에 대한 개방이 점차 현실적인 압박으로 다가오는 것이 사실인데 우리나라는 그에 대한 복잡한 규제로 인해 명확하게 답하기 어려운 상태"라고 언급했다.

대한민국은 세계 최초로 5세대(G) 통신망을 상용화한 자타가 공인하는 IT 강국이다. 인터넷 속도는 세계에서 가장 빠르고, 인터넷 보급률도 1위다. 하지만 대한민국이 과연 이러한 양적 성장에 걸맞은 디지털 환경을 구축하고 있는지에 대해서는 회의론이 대두되고 있다. 특히 '데이터' 활용을 둘러싼 최근 일련의 규제 강화로 인해 우리나라 디지털무역이 뒷걸음 할 수 있다는 우려의 목소리가 제기되고 있다. 이미 문재인 대통령까지 나서 "세계 주요국들은 데이터 경제에 신속하게 나아가고 있다. 우리도 그에 발맞춰 신속하게 전략을 세워나가야 한다."고 주문한 상황이다. 그럼에도 입법부인 국회가 '서버 현지화 법안', ‘국내대리인 제도', ‘역외 적용' 등 새로운 규제를 양산함으로써 엇박자를 내고 있다.